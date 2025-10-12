Un doloroso lutto ha colpito Bianca Guaccero. La notizia ha scosso familiari, amici e fan, che hanno seguito con affetto le parole commosse della showgirl, condivise solo nelle ultime ore sui social. Tra ricordi, messaggi d’amore e vicinanza dei colleghi, Bianca affronta uno dei momenti più difficili della sua vita.

Bianca Guaccero colpita da un grave lutto: il doloroso addio al papà Ettore

Un lutto straziante ha colpito Bianca Guaccero: venerdì 10 ottobre è venuto a mancare suo padre Ettore, all’età di 81 anni. I funerali si sono svolti sabato 11 ottobre nella parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, città d’origine della famiglia. Solo nelle ultime ore la conduttrice ha condiviso sui social un commovente pensiero, accompagnato da uno sfondo nero: “Ti amerò per sempre”. Bianca ha sempre avuto un legame profondo con il padre, tanto che lo scorso anno, durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, aveva dedicato una delle esibizioni proprio a lui, raccontando:

“Io e mio papà abbiamo un rapporto bellissimo, lui ha sempre creduto in me e mi ha dato la forza di affrontare tantissimi ostacoli nella mia vita”.

Pochi mesi fa, inoltre, Ettore aveva fatto commuovere Bianca con un messaggio in diretta a Verissimo:

“Sei e sarai sempre la mia piccolina… Sei quella persona che porta in famiglia tanta allegria e tanto spontaneo amore”.

Bianca Guaccero colpita da un grave lutto: l’annuncio di Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle

Il dolore della conduttrice ha ricevuto vicinanza anche dai suoi cari e colleghi. Giovanni Pernice, compagno di Bianca conosciuto a Ballando con le Stelle, le ha dedicato un pensiero durante la puntata del dance show: dopo il valzer con Francesca Fialdini, il ballerino ha rivolto un messaggio in diretta alla sua compagna:

“Voglio mandare un saluto a casa, a Bianca che ci sta guardando, amore ti amo!”.

Anche Milly Carlucci ha espresso la sua vicinanza:

“Anche perché per lei è un momento difficile lo sappiamo, la salutiamo”.

In questo momento di dolore, l’affetto dei familiari e dei colleghi testimonia la forza dei legami e l’importanza della vicinanza in situazioni così delicate.