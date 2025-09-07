Il legame tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è più solido che mai e prosegue sin dal giorno in cui è sbocciato, negli studi di Ballando con le Stelle. La conduttrice ed il ballerino sono, giorno dopo giorno, sempre più innamorati: per tale motivo i giorni speciali, dagli anniversari a San Valentino, alle celebrazioni di compleanno e onomastico, non possono certo essere dimenticati.

E Bianca Guaccero ha deciso di fare le cose in grande approfittandone per regalare a Pernice un’emozione che difficilmente dimenticherà.

Bianca Guaccero, emozionante sorpresa per Giovanni Pernice: il motivo del gesto

Il sentimento d’amore che lega Giovanni Pernice a Bianca Guaccero è forte ed indissolubile e la loro relazione prosegue a gonfie vele. La conduttrice ed il ballerino che si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle hanno recentemente messo a tacere illazioni su una presunta crisi mostrando con i fatti quanto si amino. La loro è una serenità conquistata e mantenuta e quella appena trascorsa è stata anche la prima estate di coppia.

In occasione del compleanno di Giovanni Pernice, dunque, Bianca Guaccero ha deciso di fargli una sorpresa davvero speciale: una festa organizzata a sua insaputa al punto da lasciarlo senza parole. Raccontando poi il tutto sui social: “Ieri, come sapete – ha spiegato la conduttrice ai follower – è stato il compleanno di Giò e questa è stata la mia sorpresa che ho organizzato per lui. È stato tutto stupendo”.

Mostrando una serie di immagini che immortalano il bellissimo evento e, soprattutto, l’incredulità sul viso di Pernice.

Il ballerino si è infatti ritrovato protagonista di una festa in piscina con tantissimi amici presenti, molto cibo ed un video speciale che mostra i momenti più importanti della sua vita, sia lavorativa che sentimentale. “Con tutto l’amore che posso”, è stata la scritta che Bianca ha scelto per la torta di compleanno. “Grazie agli amici, alla famiglia, e a tutti coloro che mi hanno aiutata per rendere questa giornata ancora più speciale – ha concluso nel suo toccante messaggio . Giovanni ti amo. Ti auguro il meglio. Per sempre”.