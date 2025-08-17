Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sempre più distanti sul web: gli ultimi indizi social fanno preoccupare i fan.

Negli ultimi giorni, i fan non possono fare a meno di notare un clima insolito tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Piccoli segnali, dettagli e commenti sui social hanno fatto nascere il sospetto di una possibile tensione tra i due protagonisti del mondo dello spettacolo. Ma cosa c’è di vero dietro queste voci?

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: assenze e progetti personali

Giovanni Pernice è concentrato su un nuovo progetto con una scuola di danza nel Regno Unito e, a differenza del passato, non compare da tempo nelle storie della fidanzata. La loro relazione, nata sotto i riflettori di Ballando con le Stelle, è cresciuta con discrezione: Bianca, mamma della piccola Alice, aveva raccontato come Giovanni le avesse ridato leggerezza e fiducia.

Aria di crisi tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? L’indizio che corre sui social

Negli ultimi giorni, molti fan hanno notato segnali che fanno sorgere dubbi sul rapporto tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Alcuni dettagli condivisi sui social sembrano indicare un possibile raffreddamento tra la conduttrice e il ballerino siciliano. Bianca, nelle sue ultime storie, appare spensierata in compagnia di amiche: canta, balla e sorride, ma alcune condivisioni hanno catturato l’attenzione del pubblico.

In particolare, una scena di un film con la frase “Io voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto“ è stata interpretata come un messaggio indiretto a Giovanni. Anche un breve spezzone tratto da The Truman Show, noto per il tema dell’inganno e della finzione, ha alimentato le speculazioni.

In passato la coppia aveva mostrato momenti di intimità pubblica, viaggi e dichiarazioni d’amore, con progetti di futuro insieme. Oggi, però, le assenze e i segnali social lasciano spazio a ipotesi su un possibile allontanamento, anche se nessuno dei due ha rilasciato conferme ufficiali.