Tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ballerino 34enne, è stato amore a prima vista, come racconta la stessa attrice 44enne e vincitrice del talent show di Milly Carlucci Ballando con le Stelle, che proprio durante il programma ha conosciuto quello che è diventato il suo compagno attuale. L’attrice e presentatrice del PrimaFestival di Sanremo 2025 ha inoltre dichiarato che non le dispiacerebbe che la famiglia presto si allargasse, come ha affermato in una lunga intervista su Gente.

Bianca Guaccero e il desiderio di avere un altro figlio

L’attrice ha già una figlia, Alice, avuta dal matrimonio finito con il regista Dario Acocella dieci anni fa. La vita di coppia, però, non sempre è facile, vista in questo caso la distanza che li separa per motivi di lavoro: “Per il momento Giovanni è alle prese con un tour teatrale in Inghilterra, io sono a Roma, e quindi ci vediamo appena possibile. Terminato il suo impegno lavorativo ci piacerebbe avvicinarci e costruire qualcosa di importante insieme”. Poi ha aggiunto: “Sinceramente avrei voluto più di un figlio nella vita. Quindi, se un domani il destino vorrà, ne sarei contentissima”.

Bianca Guaccero parla del suo rapporto con Giovanni Pernice

A Gente, Bianca Guaccero ha raccontato che a Ballando con le Stelle a far scattare il colpo di fulmine con Giovanni Pernice è stata la sua costanza. “All’inizio io ero diffidente e disillusa. In amore non mi mettevo in gioco da un bel po’. Dopo la separazione, mi ero creata una comfort zone in cui ero al riparo dalle sofferenze, ma certo non ero felice. Quando ho conosciuto Giovanni l’ho messo davanti ai miei muri e non si è mai arreso. Ha lottato, pazientato, ha saputo aspettarmi e rispettarmi. Ha visto al di là delle barriere che avevo messo tra di noi e, pian piano, ha conquistato la mia fiducia. Averlo come insegnante di ballo mi è servito per capire spessore e cifra dell’uomo che è”. Ora Bianca è totalmente presa dal compagno: “Lui non mi guarda, mi vede. Coglie la mia essenza. E se scorge un momento di down, nel quale non mi sento all’altezza, mi infonde coraggio, mi stimola a dare il meglio, facendomi capire che spesso sono i blocchi, le paure, ad autosabotarmi nelle situazioni. Giovanni è uno straordinario motivatore ed è la prima persona nella vita, a parte i miei genitori, che tifa veramente per me, per la mia realizzazione. Mi vuole vedere felice, ci tiene che io insegua i miei sogni ed è orgoglioso di ciò che faccio”. Bianca Guaccero ha inoltre ha raccontato che la figlia Alice è contenta di vedere la mamma felice. Giovanni ha saputo rispettare i loro spazi e “il loro rapporto è un cammino tutto da costruire”.