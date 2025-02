Un amore nato da poco, ma Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono sempre più uniti da un sentimento profondo. La conferma dell’affiatamento tra la conduttrice e il ballerino arriva proprio nel giorno di San Valentino.

La dedica di Bianca Guaccero al compagno Giovanni Pernice

Per festeggiare il giorno degli innamorati, che i due trascorrono insieme per la prima volta, Bianca Guaccero ha colto l’occasione per manifestare al compagno i suoi sentimenti. A far scoccare la scintilla tra i due è stato il programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Un passo di danza dopo l’altro, i due si sono innamorati, e il pubblico ha notato e apprezzato il loro feeling. “L’amore rende più belli e solari. L’unione sentimentale tra me e Giovanni ha dato uno spessore in più al lavoro”, ha confessato la conduttrice al Corriere della Sera. “Ma non è stato facile gestire i due piani. Se non ci trovavamo d’accordo su un aspetto del ballo, stavamo arrabbiati magari una giornata intera… ma comunque un piano ha aiutato l’altro: l’amore entrava nel ballo e il ballo entrava nell’amore”.

A San Valentino la conduttrice ha condiviso con i follower i suoi sentimenti

Dopo l’ufficializzazione della loro storia e il tatuaggio di coppia per festeggiare la vittoria a Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno festeggiato il loro primo San Valentino insieme, e Bianca ha colto l’occasione per condividere con i suoi follower quello che prova. “Appena ti vidi capii che il tuo sorriso sarebbe stato la porta di un mondo che avrei amato alla follia. Perché tu sei casa. Sei risate fino alle lacrime. Sei la mano sempre tesa, quando ho paura della troppa felicità. Sei luce che risveglia dentro un’eterna primavera”, ha scritto nelle Instagram Stories accanto a una foto che li ritrae insieme. Dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, con il quale ha avuto una figlia, Bianca Guaccero torna a innamorarsi ed esprime tutto l’entusiasmo che la nuova relazione le sta portando: “Mi hai ricordato che l’amore è una cosa semplice. Non è fatto di estenuanti attese che non arrivano mai… ma di due anime che si incontrano, e desiderano restare senza riserve … più a lungo possibile…”.