Che cosa sta succedendo tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Se lo domandano proprio i fan della coppia, secondo i quali il legame nato

durante l’edizione 2024 di Ballando con le Stelle starebbe ‘scricchiolando’. Gli indizi che hanno portato a pensare alla possibilità di una crisi di coppia arrivano proprio dai social ed in particolare da alcuni messaggi postati dalla Guaccero.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice in crisi? Il preoccupante indizio

La coppia nata sotto i riflettori di Ballando con le Stelle ha fatto emozionare e sognare moltissimi italiani. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono parsi fin da subito in perfetta sintomia e, al termine della trasmissione, hanno ufficializzato il loro legame. A distanza di mesi però la situazione sarebbe tutt’altro che rosea: almeno stando a quanto emerso da alcuni indizi che i fan della coppia hanno riscontrato. L’indiscrezione riguarda due elementi in particolare: anzitutto il fatto che i due non si mostrino da diverso tempo insieme, ma non solo.

Che la sintonia tra i due potrebbe essere venuta meno lo avrebbe evidenziato proprio Bianca Guaccero sulle sue pagine social con alcuni messaggi che, secondo molti, potrebbero riguardare proprio la sua situazione sentimentale con Giovanni Pernice.

La modella pugliese ha pubblicato la scena di un film nella quale si sente la protagonista dire: “Io voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto”. Altro indizio della crisi è la condivisione della famosa scena del film The Truman Show nella quale l’attore dice “Se non dovessimo rivederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte”. Si tratta di frasi di film che potrebbero alludere proprio alla crisi o a possibili rotture. Al momento si tratta chiaramente solo di sospetti ma tanto è bastato per mettere in allerta i follower dell’amata coppia.