A poche settimane dalla sua vittoria a Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero si racconta in un’intervista esclusiva a Oggi. Il trionfo nel celebre programma di Milly Carlucci l’ha vista protagonista insieme a Giovanni Pernice, con cui, oltre a condividere la pista, è sbocciato anche un sentimento speciale.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sempre più innamorati

“Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto. Con Giovanni è andata così”.

La presentatrice e il ballerino sono più uniti che mai e attualmente si trovano a Londra, dove Giovanni vive stabilmente da diversi anni. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Bianca ha condiviso dettagli sulla relazione con Pernice, che procede a gonfie vele: all’orizzonte sembra già esserci l’idea di una convivenza.

“Lui ha un impegno di lavoro a Londra, dove vive da anni, e poi si trasferirà a Roma, dove io abito con mia figlia”.

Dopo otto anni dalla fine del matrimonio con il padre di sua figlia, Bianca Guaccero vive finalmente una relazione importante. È la sua prima storia d’amore seria dopo tanto tempo, un capitolo nuovo che sembra regalarle serenità e felicità.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: una storia d’amore dopo otto anni dalla separazione

“Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli, è straziante. Io avevo già superato quella fase e in questi anni avevo costruito un mio equilibrio… Credevo che il mio destino fosse di stare da sola. Ero rassegnata ma non triste”.

Bianca Guaccero ha raccontato che ciò che l’ha davvero conquistata è stato sentire, per la prima volta, di avere accanto qualcuno che la accetta per ciò che è e che la sostiene nelle difficoltà. Per Bianca, è stata una scoperta capire cosa significhi avere un compagno che condivide ogni momento, dicendole: “Se è faticoso, lo facciamo insieme“.

L’attrice e conduttrice televisiva ha confessato che, guardando al futuro, sogna di avere altri figli. Ha sempre desiderato averne tre e, se questo desiderio si avverasse, si sentirebbe la donna più felice del mondo.