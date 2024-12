Prima di incominciare la sua gara nella seconda semifinale di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero ha voluto raccontare gli ultimi anni della sua vita, tra separazione e rapporto con la figlia Alice

Bianca Guaccero: “Separazione? Mi ha scombussolato”

Tempo di semifinali a “Ballando con le Stelle”, ma anche di confessioni: poco prima della sua esibizione, sabato 30 novembre Bianca Guaccero ha voluto sfogarsi in una clip, facendo riferimento alla separazione dal suo ex marito Dario Acocella e alla figlia Alice:

“Io per un po’ di tempo nella mia vita mi sono sentita una combattente, la separazione è uno tsunami che ti arriva addosso e ti scombussola tutto.

Io per Alice sono stata una specie di bolla, la sua protezione da tutto. te. Penso che vedere mia figlia serena sia la ricompensa per tutti gli sforzi e i sacrifici che ho fatto“, cosi dichiara a cuore aperto l’attrice.

Infine, un cenno alla separazione dall’ex marito: “Nella mia vita c’è stato questo grande spartiacque che è stata la separazione dal mio ex marito perché c’era un equilibrio e ne ho dovuto creare un altro, ho formato un nuovo nucleo familiare ed eravamo io e mia figlia. Alice è sempre stata la priorità, lei è la persona più importante della mia vita. Alice mi ha cambiato la vita in meglio e io ci sarò sempre per lei”.

Un nuovo amore trovato a Ballando con le Stelle

Bianca Guaccero però è al centro del gossip anche per la sua liason con Giovanni Pernice, il ballerino di “Ballando con le stelle” , nove anni più giovane di lei.

Una relazione che lei stessa non avrebbe smentito e nemmeno nascosto: la coppia sarebbe stata paparazzata fuori dagli studi di Milly Carlucci, mentre si baciava. Inoltre, la coppia sarebbe uscita allo scoperto, trascorrendo una notte insieme, come poi confermato dal settimanale “Chi”.