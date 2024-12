É stata una finale ricca di emozioni quella di Ballando con le Stelle, che ha avuto il suo epilogo con la vittoria di Bianca Guaccero. É stata lei, insieme al maestro e compagno Giovanni Pernice, ad essere premiata nel programma televisivo condotto da Milly Carlucci dopo un’emozionante sfida con Federica Pellegrini, arrivata sul secondo gradino del podio dopo un percorso irto di difficoltà. In tanti davano Bianca Guaccero vincitrice sin dalla prima puntata del talent show andata in onda lo scorso 28 settembre ed effettivamente così è stato, pur con sua grande sorpresa in quanto non si sarebbe mai aspettata di arrivare al primo posto aggiudicandosi la vittoria.

Ballando con le Stelle: Bianca Guaccero vince con Giovanni Pernice

Nel corso della sua avventura a Ballando con le Stelle l’attrice e conduttrice ha progressivamente migliorato la sua già ferrata esperienza nel ballo ed ha anche trovato l’amore. Proprio il suo ballerino ed oggi fidanzato Giovanni Pernice è riuscito a trovare il modo per aiutare Bianca a sbloccarsi e lasciarsi andare e da quel momento in poi è stato un successo dopo l’altro. E ben presto, dai passi di danza e dalle coreografie sempre più precisi ed emozionanti, si è arrivati ai sentimenti d’amore sfociati nella nascita di un legame sentimentale. “Sono davvero felice Milly perché è la prima volta che vinco qualcosa di mio” sono state le sue prime parole dopo la proclamazione della sua vittoria.

Nelle scorse puntate Bianca Guaccero aveva parlato della separazione dall’ex marito Dario Acocella, uno ‘spartiacque’ nella sua vita. La conduttrice ha anche parlato del suo nuovo legame e di quanto accanto a Giovanni si sentisse diversa e molto sicura di sè: “Il fatto che con lui mi senta al sicuro e protetta mi ha fatto innamorare. Sto bene”. Tra i due, dopo la vittoria, non è mancato un affettuoso bacio.