Un finale atteso e controverso

La finale di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai 1, ha suscitato grande attesa tra i telespettatori. Tuttavia, l’evento è stato segnato dall’assenza di uno dei giudici più discussi, Guillermo Mariotto. La sua sedia vuota ha immediatamente catturato l’attenzione, sollevando interrogativi e polemiche tra il pubblico e i fan del programma.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci

All’inizio della puntata, la conduttrice Milly Carlucci ha spiegato che Mariotto non sarebbe stato presente a causa di un infortunio subito durante un viaggio. Ha rivelato di aver ricevuto un certificato medico che attestava l’incidente, descrivendo la situazione come seria: “Guillermo ha avuto un incidente e si è fatto male a una gamba, compresi i legamenti e il muscolo”. Queste parole, però, non hanno convinto tutti, e molti telespettatori hanno espresso scetticismo riguardo alla veridicità della versione ufficiale.

Polemiche e reazioni sui social

La reazione del pubblico è stata immediata e variegata. Su social media, in particolare, si sono moltiplicati i