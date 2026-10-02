Franco Gabrielli, ex capo della Polizia, ha deciso di scendere in campo e di entrare dunque in politica con il nuovo progetto di Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate. Ecco i dettagli.

“Sì, ho deciso”: Franco Gabrielli scende in campo ed entra in politica

L’ex capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha deciso di scendere in campo e di entrare in politica.

Per l’esattezza Gabrielli entrerà in politica con il nuovo progetto di Ernesto Maria Ruffini, l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate e ora alla guida dei comitati civici Più Uno. Questo progetto è nato in vista delle elezioni del 2027,e si colloca nell’area del centrosinistra, con la presentazione ufficiale che avverrà sabato 10 ottobre a Roma.

Queste le parole di Franco Gabrielli ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera: “Sì, ho deciso, Avrei potuto aspettare la nascita di un governo che mi affidasse magari qualche incarico. Ma non è questo che mi interessa. Credo sia più importante impegnarsi in prima persona nella costruzione di una nuova idea di Paese.”

Franco Gabrielli entra in politica: che ruolo avrà?

Come visto l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli ha deciso di entrare in politica con il nuovo progetto di Ruffini. Al momento però non si sa che ruolo avrà esattamente Gabrielli. L’ex capo della Polizia nell’intervista ha solo detto che il nuovo progetto di cui fa parte non cerca “un’equidistanza tra destra e sinistra“, che non intende essere “un centro autosufficiente, destinato all’irrilevanza“, ma che “la nostra collocazione è nel centrosinistra”.