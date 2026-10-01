Il giovanissimo influencer e comunicatore politico sarebbe a un passo dalla candidatura a sindaco per il Pd: i dettagli.

Noto per gli insulti a Giorgia Meloni, ecco che Raffaele Giuliani, l’influencer ragazzino e comunicatore politico sarebbe a un passo dalla candidatura a sindaco per il Pd. I dettagli.

Raffaele Giuliani contro Meloni: l’influencer verso la candidatura a sindaco per il Pd?

Si tratta al momento di una indiscrezione che arriva direttamente dall’Umbria, dove fonti locali hanno ipotizzato la candidatura a sindaco per il Pd di Raffaele Giuliano, il 23enne influencer e comunicatore politico noto per insultare Giorgia Meloni.

A volerlo candidare sarebbe il Patto Avanti, il campo larghissimo con il Pd in particolare che spinge per il suo nome. Giovane, gradito a due dem come Marina Sereni e Tommaso Bori.

Raffaele Giuliani candidato sindaco per la città di Terni?

Al momento si tratta solamente di supposizioni che arrivano direttamente dall’Umbria, con Raffaele Giuliani che potrebbe essere candidato sindaco per il Pd per la città di Terni.

Conferme al momento non ce ne sono, si dovrà quindi attendere altre notizie in merito. Ricordiamo intanto cosa aveva riposto il 23enne alla domanda su chi fosse secondo lui il leader ideale per guidare il centrosinistra: “Il mio leader è morto nel 1984, Enrico Berlinguer.”