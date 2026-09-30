Durante la celebrazione dell’Hispanic Heritage Month, il presidente degli Stati Uniti ha dedicato parte del suo intervento a un’autocritica rara: ha ammesso di aver gestito male la trasmissione dei dati economici, pur sostenendo che l’economia americana sta registrando la migliore performance a livello globale.

Il presidente ha dichiarato apertamente di aver fatto “un lavoro pessimo” nel far comprendere ai cittadini quanto bene stia andando il Paese.

Ha poi ribadito che, dal suo insediamento, sono stati creati oltre un milione di nuovi posti di lavoro nel settore privato, e che il tasso di occupazione attuale è il più alto nella storia degli Stati Uniti.

Il richiamo al voto e la strategia elettorale

Trump ha collegato la sua difficoltà di comunicazione al prossimo calendario elettorale, spiegando che la mancanza di conoscenza da parte del pubblico è la ragione per cui ha deciso di intervenire direttamente.

“Nessuno lo sa. Per questo lo sto facendo io stesso”, ha affermato, indicando le campagne che si svolgeranno in tutto il paese nel mese successivo.

Il messaggio principale è un invito vigoroso agli elettori a recarsi alle urne durante le elezioni di metà mandato: “Dobbiamo andare a votare. Dovete far sapere quanto bene stiamo facendo”.

L’obiettivo, secondo il presidente, è quello di consolidare il sostegno repubblicano per garantire la permanenza delle politiche in corso.

Ristrutturazioni nella Casa Bianca e nuova sala da ballo

Nel medesimo evento, Trump ha colto l’occasione per parlare dei lavori di restauro intrapresi nella residenza ufficiale. Ha definito la casa bianca “in condizioni terribili” prima dei lavori, evitando di usare termini troppo duri ma confermando che i muri esterni erano crepati e cadenti. Ha sottolineato che, in qualità di “presidente-architetto-arredatore”, ha dedicato tempo e risorse per sistemarla, facendo ricorso a professionisti di “straordinario talento”.

Il presidente ha inoltre annunciato che i presenti potranno essere i primi a calpestare il pavimento della nuova sala da ballo della Casa Bianca, un gesto simbolico volto a enfatizzare il rinnovamento dell’edificio e a legare l’evento al suo messaggio politico.

Messaggi chiave e prospettive future

I posti di lavoro e la crescita economica rimangono i pilastri del suo discorso, mentre la ristrutturazione della Casa Bianca viene presentata come prova tangibile del suo impegno a “migliorare” il Paese.