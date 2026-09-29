In una mossa inattesa, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ordinato la sospensione temporanea dei limiti imposti alle espulsioni di immigrati irregolari verso nazioni diverse da quelle di origine. La decisione, valida fino a nuovo avviso, è stata presa in risposta alla richiesta dell’amministrazione Trump di annullare una sentenza di un tribunale inferiore.

Il caso verrà riesaminato nel merito a dicembre, ma per il momento la pratica delle deportazioni verso i cosiddetti «paesi terzi» può riprendere.

Decisione della Corte Suprema e opposizione dei giudici progressisti

Il verdetto è stato ottenuto nonostante l’opposizione di tre giudici considerati progressisti all’interno della Corte, che conta in totale nove membri.

Questi tre magistrati hanno espresso riserve sul principio di protezione previsto dalla sentenza di febbraio, sostenendo che la sospensione dei controlli potrebbe esporre i migranti a rischi di persecuzione o tortura. Tuttavia, la maggioranza ha accolto la domanda del governo, evidenziando la tensione tra la volontà esecutiva di intensificare le politiche di immigrazione e le preoccupazioni legate ai diritti umani.

Il contenzioso con la sentenza del giudice federale di Boston

Il punto focale del dibattito deriva da una decisione emessa a febbraio da un giudice federale di Boston. Tale sentenza stabiliva che chi veniva espulso verso un paese diverso da quello di origine doveva prima dimostrare di non correre il rischio di persecuzioni o torture in quel luogo. In pratica, il governo avrebbe dovuto informare il migrante della destinazione e concedergli la possibilità di contestare il trasferimento. L’amministrazione Trump ha contestato questo obbligo, sostenendo che ostacolava le operazioni di espulsione di massa.

Implicazioni per la politica di espulsioni di Trump e le critiche internazionali

Le espulsioni verso paesi terzi rappresentano uno dei cardini della strategia migratoria del presidente Donald Trump, che le utilizza quando i paesi di origine rifiutano di accogliere i propri cittadini o quando, secondo il governo, le condizioni di rimpatrio sarebbero insostenibili. Organizzazioni per i diritti dei migranti hanno denunciato che tali trasferimenti avvengono verso stati con cui i migranti non hanno legami e dove potrebbero comunque subire violenze, detenzioni arbitrarie o altre forme di abuso. La sospensione della sentenza di Boston,

Prospettive future e prossimi passaggi giudiziari

Con l’esame di merito previsto per dicembre, la Corte dovrà valutare la legittimità della pratica di deportare persone verso paesi terzi senza garantirne la possibilità di contestare il rischio di persecuzione. Nel frattempo, il governo Trump ha già avviato le operazioni di rimpatrio, lasciando molte famiglie in attesa di una risposta definitiva. Se la Corte dovesse confermare la sospensione, le autorità di immigrazione avrebbero un margine più ampio per attuare le proprie politiche; al contrario, una decisione contraria potrebbe reintrodurre rigide verifiche sui rischi, imponendo nuove procedure burocratiche.