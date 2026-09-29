Questa mattina gli ospiti del pranzo commemorativo sono atterrati all’aviazione generale di Olbia Costa Smeralda poco prima delle 12. L’evento, fissato per le 14.30, era stato organizzato dai figli di Silvio Berlusconi per onorare il turno di 90 anni che il politico avrebbe compiuto oggi.

Jet privati e itinerari: l’arrivo a Olbia

Due aerei di lusso hanno solcato il cielo sardo trasportando personalità di rilievo. Marta Fascina ultima compagna del defunto premier, ha viaggiato insieme a Gianni Letta e a diversi esponenti di Forza Italia. Tra gli invitati figuravano anche Marcello Dell’Utri e Adriano Galliani oltre a manager legati alle imprese di famiglia. Nessun membro della famiglia sembrava essere già presente nella villa al loro arrivo, ma il resto del gruppo li attendeva a breve.

Villa Certosa: simbolismo e ultima notte di proprietà

La storica dimora estiva, situata a Porto Rotondo con vista sul golfo di Marinella, è stata per decenni il punto di ritrovo del Cavaliere. La scelta della location ha un valore simbolico: la villa è stata recentemente ceduta allo sceicco Al Thani per 350 milioni di euro e sarà trasformata in un resort di lusso.

Perciò la celebrazione odierna potrebbe costituire l’ultima occasione in cui i Berlusconi vi entrano di nuovo.

La messa in memoria

Accanto al pranzo, è prevista una celebrazione religiosa per ricordare il fondatore di Forza Italia. L’evento si svolgerà all’interno della chiesa privata della proprietà, con la partecipazione di sacerdoti locali e di alcuni familiari stretti.

Chi ha partecipato: politiche, familiari e ospiti internazionali

Oltre a Marta Fascina e ai rappresentanti di FI, erano presenti Paolo Berlusconi il fratello più anziano, Fedele Confalonieri e il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi che ha ricoperto il ruolo di medico personale di Silvio durante le vacanze sarde. I figli del Cavaliere – Piersilvio, Marina, Eleonora e Barbara – hanno accompagnato le rispettive consorti e i nipoti, ricreando l’atmosfera familiare tipica delle estati a Villa Certosa.

Nel frattempo, la sede di Forza Italia ha organizzato ulteriori iniziative in Europa: un incontro a Bruxelles con il leader Antonio Tajani e un evento a Napoli nella Sala Italia della Mostra d’Oltremare, coordinato da Fulvio Martusciello e Maurizio Gasparri. Le immagini dell’evento di ieri a Napoli, con un murales che celebra Berlusconi, sono state sovrapposte a quelle di oggi a Olbia, creando un ponte simbolico fra le diverse sedi commemorative.

Il futuro della villa e il ricordo duraturo

La trasformazione di Villa Certosa in un resort extra-lusso segna la fine di un’era. Nonostante la vendita, la memoria di Silvio Berlusconi resta viva nelle parole di chi lo ha conosciuto: la ministra per le Riforme istituzionali ha definito il suo contributo “indelebile”, mentre il leader di Lega ha ricordato il suo “sorriso, la sua energia e la sua ottimismo”. Queste testimonianze mostrano come, anche dopo la sua scomparsa, il nome del Cavaliere continui a influenzare la politica e la cultura italiana.