Lo scorso 18 settembre Giancarlo Bernardini, operatore ecologico in pensione di 70 anni, è morto dissanguato in casa. Si è trattato di un incidente domestico o di un omicidio?

Arezzo, uomo morto dissanguato in casa: incidente domestico o omicidio?

A Bibbiena, in provincia di Arezzo, un uomo di 70 anni, Giancarlo Bernardini, operatore ecologico in pensione, è morto dissanguato in casa lo scorso 18 di settembre.

Il decesso in seguito a una violenta emorragia causata da una ferita alla gamba sinistra. Sono trascorsi 14 giorni ma ancora c’è da chiarire come l’uomo di sia procurato la ferita. Si è trattato di un incidente domestico, oppure di un omicidio?

Uomo morto dissanguato in casa: indagata la moglie per omicidio

I carabinieri stanno indagando al fine di capire esattamente cosa sia successo lo scorso 18 settembre a Bibbiena.

Come si è procurato la profonda ferita alla gamba Giancarlo Bernardini? Stando a quanto riportato da Il Corriere di Arezzo la moglie, 59 anni, sarebbe stata inscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio. La donna ha sempre parlato di incidente, con gli inquirenti che stanno valutando la sua versione. La procura ha precisato che si tratta di una contestazione della fase preliminare, tutta da verificare.

La donna non è sottoposta ad alcuna misura cautelare e resta libera. È assistita dall’avvocato Saverio Agostini, il quale sostiene la tesi del fatto fortuito.