Paura a Borgaretto di Beinasco, dove una coppia è stata azzannata dai propri cani: gravi ferite alla mano per l’uomo, mentre la donna è stata colpita soprattutto al volto.

Aggressione in casa a Borgaretto di Beinasco, dove una coppia è stata attaccata improvvisamente dai propri cani. L’episodio ha richiesto l’intervento dei soccorritori e dei veterinari, mentre per i due proprietari si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Borgaretto di Beinasco, i due cani sedati e trasferiti in una struttura veterinaria dopo l’aggressione

Come riportato dal giornale La Voce, per consentire agli operatori di intervenire senza ulteriori pericoli, i due animali sarebbero stati sedati dai veterinari. Successivamente sarebbero stati trasferiti alla clinica veterinaria Croce Blu, dove sono stati presi in carico. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno preceduto l’attacco e soprattutto che cosa possa aver provocato la reazione improvvisa dei due cani.

Borgaretto di Beinasco, coppia aggredita dai propri cani: ricoverati d’urgenza, lui perde tre dita

Paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, in un’abitazione nei pressi di via Monviso, a Borgaretto di Beinasco, dove una coppia è stata improvvisamente aggredita dai propri due cani. Come riportato dal giornale La Voce, gli animali, entrambi pastori dell’Asia centrale che vivevano con i proprietari da quasi quattro anni, per motivi ancora da accertare si sarebbero scagliati contro l’uomo e la donna, provocando loro diverse lesioni.

Ad avere la peggio è stato l’uomo, raggiunto da numerosi morsi e riportando danni particolarmente gravi a una mano, tanto da subire la perdita di tre dita. Dopo i primi soccorsi è stato trasferito in ambulanza al Cto di Torino, dove i sanitari hanno provveduto alle cure necessarie e alle suture possibili. Per lui è stata stabilita una prognosi di 40 giorni.

Anche la donna è stata azzannata in più parti del corpo, con ferite che hanno interessato in particolare il volto. Le sue condizioni sono risultate meno severe rispetto a quelle del compagno, ma anche per lei è stato necessario il ricovero per le cure mediche, con una prognosi di 20 giorni.

L’intervento dei soccorritori è stato accompagnato dalla presenza della polizia locale e dei veterinari dell’Asl To3, chiamati a gestire la situazione e a mettere in sicurezza l’abitazione.