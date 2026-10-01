Un grave incidente sulla A4 ha provocato la morte di un camionista nel pomeriggio di giovedì 1° ottobre. Lo scontro ha coinvolto tre mezzi pesanti nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto, causando anche disagi alla circolazione verso Trieste.

Incidente tra tre tir sulla A4: un camionista perde la vita

Come riportato da Treviso Today, un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 17.30 lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra San Donà di Piave e Cessalto, in direzione Trieste, all’altezza del chilometro 427. Stando alle prime informazioni raccolte dalla polizia stradale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi, tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento.

Ad avere la peggio è stato il conducente del camion che si trovava tra gli altri due tir: rimasto incastrato nell’abitacolo e schiacciato dalle lamiere, è morto sul colpo.

L’incidente si è verificato mentre sull’autostrada erano ancora presenti rallentamenti legati a un precedente schianto, avvenuto tra San Stino di Livenza e Portogruaro e già risolto. Sul posto sono quindi arrivati vigili del fuoco, polizia stradale, 118 e personale di Autostrade Alto Adriatico, impegnati nelle operazioni di soccorso, nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

A4 verso Trieste, uscita obbligatoria a San Donà e traffico deviato

Per consentire gli interventi dopo il maxi tamponamento tra i mezzi pesanti, Autostrade Alto Adriatico ha disposto l’uscita obbligatoria a San Donà di Piave per gli automobilisti provenienti da Venezia e diretti verso Udine e Trieste. È stato inoltre chiuso l’ingresso del casello di San Donà in direzione Trieste. La viabilità viene gestita anche attraverso un reindirizzamento virtuale, comunicato mediante i pannelli a messaggio variabile presenti lungo le direttrici A27 e A28.

La collisione ha provocato anche la dispersione sulla carreggiata dei carichi trasportati dai camion, tra cui bottiglie di vetro e materiali destinati all’isolamento. Le operazioni di soccorso e pulizia dell’autostrada sono destinate a incidere ulteriormente sulla circolazione, con possibili rallentamenti e code in direzione Trieste.