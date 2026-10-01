Incidente mortale tra un furgone e uno scooter sulla Statale 113 a Palermo: morto un 27enne, chi era la giovane vittima dello scontro.

Un incidente mortale a Palermo ha sconvolto la notte: un violento scontro tra un furgone e uno scooter ha provocato la morte di un giovane di 27 anni. L’impatto è avvenuto poco dopo le 3 lungo la Statale 113, nel tratto tra Palermo e Ficarazzi.

Incidente a Palermo, scontro tra furgone e scooter: chi era il 27enne morto

Come riportato da Palermo Today, è avvenuto poco dopo le 3 della scorsa notte il tragico incidente sulla strada statale 113, nel tratto al confine tra Palermo e Ficarazzi, che è costato la vita a Salvatore D’Amato, 27 anni. Il giovane, originario di Santa Flavia, viaggiava a bordo di un Honda T-Max quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un Ford Transit condotto da un uomo di 53 anni rimasto illeso.

Secondo una prima ricostruzione, il furgone procedeva in direzione Ficarazzi, mentre D’Amato percorreva la statale nella direzione opposta. All’altezza del civico 632, nel territorio di Villabate, i due veicoli sono entrati in collisione. L’impatto è stato particolarmente violento e ha praticamente distrutto lo scooter. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente, ma per il 27enne non è stato possibile fare nulla.

Incidente a Palermo, scontro tra furgone e scooter: le indagini e il dolore della comunità

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica. Tra gli aspetti da chiarire c’è anche l’eventuale invasione della corsia opposta da parte di uno dei due mezzi e le cause che hanno portato all’impatto.

La morte di Salvatore D’Amato ha profondamente colpito Santa Flavia e la frazione di Porticello, dove il 27enne era conosciuto anche per il suo lavoro nella storica gelateria Serenella, attività gestita dalla sua famiglia.