Incidente a Cantù, morto Gabriele Pennati: il 17enne era in sella alla sua Ktm e stava tornando a casa dopo le lezioni quando si è verificato lo schianto con un’auto.

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Gabriele Pennati, 17enne di Cantù e studente del liceo scientifico Enrico Fermi. Il ragazzo è morto dopo il grave schianto avvenuto mentre stava tornando a casa in moto al termine delle lezioni.

Incidente a Cantù, Gabriele Pennati muore dopo lo schianto in moto

Il drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, intorno alle 14, in via Ariberto da Intimiano, nei pressi dell’incrocio con via Negroni, a Cantù. Gabriele Pennati, 17 anni, era in sella alla sua Ktm e stava rientrando a casa dopo aver terminato le lezioni. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Qui Como, il giovane avrebbe avuto un contatto con una Volkswagen guidata da una donna di 53 anni, per poi perdere il controllo della moto e finire contro un palo.

La dinamica esatta dello schianto è tuttavia ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta per effettuare i rilievi.

Le condizioni del ragazzo sono apparse immediatamente gravissime: all’arrivo dei soccorritori del 118 era in arresto cardiocircolatorio. Dopo le prime manovre di rianimazione, Gabriele è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, il 17enne è morto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate. Anche la conducente dell’auto è stata soccorsa dopo l’incidente, mentre la Procura di Como ha aperto un procedimento per omicidio stradale. Automobile, moto e telefono della donna sono stati posti sotto sequestro nell’ambito degli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.

Chi era Gabriele Pennati, lo studente di 17 anni morto a Cantù

Gabriele Pennati viveva a Cantù, nella frazione di Vighizzolo, e frequentava la quinta classe del liceo scientifico Enrico Fermi. Quel pomeriggio aveva appena lasciato la scuola e si stava dirigendo verso casa, insieme ad alcuni amici, quando il tragitto si è trasformato in una tragedia. La notizia della sua morte ha colpito la famiglia, gli amici e la comunità scolastica del Fermi.