"Ha scelto lei": Sarah Felderbaum adotta Gaia, la figlia avuta da Daniele De ...

"Ha scelto lei": Sarah Felderbaum adotta Gaia, la figlia avuta da Daniele De ...

Sarah Felderbaum, moglie di Daniele De Rossi, ha deciso di adottare Gaia, la figlia 21enne che l’attuale allenatore del Genoa ha avuto dalla prima moglie, Tamara Pisnoli.

Sarah Felderbaum adotta Gaia, la figlia che De Rossi ha avuto dalla precedente moglie

A rivelarlo la stessa attrice e modella al Settimane F in una lunga intervista, dove Sarah Felderbaum si è raccontata, ha parlato della sua vita e di come vive la distanza dal marito Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, e quindi distante da lei che vive con i figli, Olivia e Noah, di 12 e 10 anni, a Roma.

Daniele De Rossi ha come detto anche un’altra figlia, Gaia, oggi 21enne, avuta dal precedente matrimonio con Tamara Pisnoli, figlia che Sarah Felderbaum ha deciso di adottare. In realtà l’idea è stata proprio di Gaia, come raccontato dalla modella: “è stata una sua decisione, e io ho accettato.”

Sarah Felderbaum e la distanza con Daniele De Rossi

Per motivi di lavoro Daniele De Rossi non vive a Roma con la moglie Sarah Felderbaum e i figli, Olivia, Noah, ma a Genova, dove allena il Grifone. Della distanza ha parlato la stessa modella e attrice al Settimanale F, asserendo di come la distanza alla fine non abbia cambiato il loro rapporto e che cercando comunque di ritagliarsi dei momenti per loro.

Come appena detto, Sarah Felderbaum ha deciso di adottare Gaia, la figlia 21enne che De Rossi ha avuto dal matrimonio precedente. Il rapporto tra la modella e la 21enne è infatti molto bello, come testimonia anche il dolcissimo post che la Felderbaum aveva postato sui social a luglio, post dedicato proprio a Gaia.