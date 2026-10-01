Super El Nino, è allerta in tutto il mondo: rischio siccità e alluvioni, le...

Super El Nino, è allerta in tutto il mondo: rischio siccità e alluvioni, le...

C’ è massima allerta in tutto il mondo per quelli che sono e saranno gli effetti del Super El Niño, con ad esempio siccità e alluvioni come rischi maggiori.

Super El Nino, è massima allerta in tutto il mondo

Un’onda anomala ha cominciato a muoversi verso Est lungo l’Equatore sotto la superficie dell’Oceano Pacifico, innescando così una reazione a catena che minaccia di sconvolgere il clima del nostro pianeta nel corso dei prossimi mesi.

Le acque marine, infatti, si sono già riscaldate. Il Super El Niño, sta assumendo proporzioni storiche. L’allarme arriva direttamente dalle pagine del New York Times, in un’analisi approfondita firmata da Jeffrey Shaman, climatologo e specialista in malattie infettive della Columbia University. Secondo la ricerca le anomalie causate dal Super El Nino hanno portato a una alterazione delle temperature, delle precipitazioni e del movimento dei sistemi tempestosi.

Super El Nino, siccità e rischio alluvioni in tutto il mondo: le previsioni meteo

Siccità e alluvioni sono tra i rischi maggiori del Super El Nino. Ma, quali sono appunto le zone a maggior rischio nel mondo? Secondo Jeffrey Shaman, l’Africa meridionale e l’India hanno più possibilità di subire un drastico calo delle precipitazioni e quindi trovarsi di fronte a una siccità che potrebbe mettere a dura prova le scorte alimentari e interrompere la generazione di energia idroelettrica.

Stesso rischio siccità anche in Indonesia. Durante la prossima estate per l’emisfero meridionale, le temperature potrebbero alzarsi, con ondate di calore, sia in Australia che in alcune parti del Brasile. In Kenya, nella Cina orientale e negli Stati Uniti meridionali potrebbero aumentare le precipitazioni. Nel dettaglio, le previsioni attuali indicano una probabilità superiore al 70% che le precipitazioni superino la norma su sezioni del Sud ed Est degli Stati Uniti tra ottobre e dicembre, aumentando in questo modo il rischio di inondazioni e frane.