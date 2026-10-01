Nessun taxi era disponibile e Daniele, costretto sulla sedia a rotelle, è dovuto tornare a casa da solo. La disavventura l’ha raccontata lo stesso protagonista a MonzaToday.

Nessun taxi disponibile: disabile costretto a percorrere 2km da solo in mezzo alla strada

A MonzaToday Daniele, costretto sulla sedia a rotelle, ha raccontato cosa gli è accaduto lo scorso 29 di settembre quando aveva portato l’auto dal meccanico.

Una volta consegnato il veicolo, come sempre ha chiamato Radio Taxi Monza per farsi venire a prendere e riaccompagnare a casa: “erano circa le 17.00 e dal centralino mi hanno riferito che i taxi erano tutti occupati e di riprovare più tardi.” Daniele ha raccontato di essere andato al bar, di aver mangiato qualche stuzzichino per poi riprovare a chiamare verso le 18.15, specificando che si era un uomo sulla sedia a rotelle e che si trovava in mezzo alla strada.

Ma nulla, la voce registrata ha ripetuto che non c’erano taxi disponibili. Sicché Daniele ha riprovato verso le 19.00 sollecitando la gravità della situazione, in quanto tornare da solo sarebbe stato difficile e pericoloso, in quanto la strada è piena di ostacoli per chi è sulla sedia a rotelle e senza marciapiede. Ma anche questa volta senza successo.

In preda allo sconforto ha chiamato il 112, che alla fine lo mette in contatto con Radio Taxi Monza: “l’operatore mi dice che non ci sono mezzi rispondendomi peraltro in malo modo: erano due ore e mezza che aspettavo un taxi, ero in una evidente condizione di difficoltà e mi sentivo preso in giro.” Daniele alla fine è dovuto tornare a casa da solo, in mezzo alla strada e in punti poco illuminati, col rischio di essere investito. L’uomo si è detto molto amareggiato anche perché era la prima volta che gli succedeva col servizio di Radio Taxi Monza.

Le scuse di Radio Taxi Monza

La redazione di MonzaToday, in seguito al racconto di Daniele, ha contattato Fabrizio Lanzanova, presidente di Radio Taxi Monza, il quale si è scusato: “Mi dispiace moltissimo per quanto accaduto a Daniele e gli porgo le scuse. Ma è vero: mancano taxi. A Monza ci sono 24 licenze e già l’anno scorso, durante un incontro in Comune, avevamo sollecitato la necessità di avere nuovi tassisti, ma a oggi non è stato ancora pubblicato il bando.” Lanzanova ha spiegato che i vari cantieri stanno creando loro molti problemi, con tanti clienti che si sono lamentati per i tempi di percorrenza. Senza corsie preferenziali anche i taxi si trovano infatti imbottigliati nel traffico.