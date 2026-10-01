Prezzi dei carburanti, arriva una nuova misura per contenere i costi alla pompa: anche Tamoil aderisce all’iniziativa promossa dal Governo e annuncia interventi sulla propria rete di distributori. La decisione amplia il numero degli impianti coinvolti nel contenimento di benzina e diesel.

Caro carburanti, anche Tamoil riduce i prezzi di diesel e benzina

Tamoil Italia, società del gruppo internazionale Oilinvest, ha annunciato una serie di interventi per contenere il costo di benzina e diesel nella propria rete di distributori. La decisione arriva dopo l’appello rivolto dal Governo alle principali compagnie petrolifere affinché contribuissero a ridurre l’impatto del caro carburanti sulle famiglie. L’azienda ha spiegato di voler sostenere concretamente la mobilità dei cittadini attraverso misure pensate per attenuare i prezzi alla pompa.

L’iniziativa sarà in vigore fino al 31 ottobre 2026 e, secondo quanto comunicato da Tamoil, è stata elaborata cercando di tutelare sia gli automobilisti sia la sostenibilità economica delle attività legate alla rete di distribuzione.

Caro carburanti, anche Tamoil riduce i prezzi di diesel e benzina: quanto costa fare il pieno

L’ingresso di Tamoil amplia ulteriormente la platea degli impianti interessati dalle iniziative di contenimento dei prezzi.

I circa 1.400 distributori Tamoil si aggiungono ai circa 9.800 impianti riconducibili a Eni, IP e Q8: rispettivamente circa 3.800, 3.400 e 2.600 punti vendita. Nel complesso, gli impianti potenzialmente coinvolti arriverebbero quindi a circa 11.200 su una rete nazionale di circa 22mila, pari a poco più del 50% del totale. Intanto il Mimit ha registrato il 1° ottobre un ulteriore calo dei prezzi medi self: 2,084 euro al litro per la benzina e 2,285 euro per il gasolio, rispetto ai 2,111 e 2,316 euro del giorno precedente. Nei distributori interessati dal price cap di Eni, IP e Q8, il prezzo indicato era invece di 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel.