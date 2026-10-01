Il caso Garlasco è ormai da anni al centro delle agende mediatiche dei principali broadcaster italiani che lo utilizzano come argomento per scatenare dibattiti rispetto alle differenti posizioni delle parti in gioco e con il passare delle settimane infatti si vedono i diretti interessati e chi ne fa le veci scatenarsi.

I RIS ed il loro comportamento oggetto di critiche

Un aspetto della vicenda che è tornato al centro dei discorsi è quello che è stato fatto dai RIS nel lontano 2007 quando sono stati presi i dati che poi hanno fatto sì che Stasi venisse incarcerato.

Ora che il quadro indiziario è cambiato e Stasi è uscito dal carcere si alimentano i dubbi rispetto a quanto fatto dai RIS in passato, per i difensori del fidanzato di Chiara Poggi ci sarebbero infatti nuovi elementi mai emersi in passato che cambierebbero la sua posizione.

Difatti quando si entra nell’argomento è facile vedere gli animi esplodere perché vi sono divergenze di opinioni lampanti.

De Rensis punge Garofano che se ne va

Il caso più recente è avvenuto nel programma “Storie Italiane” in onda su Rai 1 che ha visto nell’ultima puntata avere in studio come ospite l’avvocato di Stasi De Rensis e collegato da casa Garofano ex generale nel 2007 a capo dei RIS.

Per De Rensis sarebbero stati scoperti nuovi dati emersi da dichiarazioni di Carabinieri rispetto alle indagini effettuate dai RIS nel 2007.

Garofano è rimasto nella sua posizione ovvero che i RIS all’epoca abbiano svolto il loro lavoro nel migliore dei modi e si è risentito del fatto che o lui o i RIS vengano posti al centro delle critiche ogni volta che si parla di Garlasco.

De Rensis in quell’istante ha contrattaccato spiegando che questi dati sono stati dichiarati dal nuovo capo dei RIS in quel momento è accaduto l’impensabile.

Garofano evidentemente risentito si è alzato e ha annunciato di voler andare via dal programma, come riportato da CaffeinaMagazine, interrompendo di fatto la sua presenza in diretta.