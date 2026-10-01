L'intervento è riuscito ed il giovane è tornato a vivere la sua vita in modo assolutamente normale.

La medicina ha vissuto nel corso della sua storia situazioni definite bizzarre e prime assolute che hanno visto i medici stessi far ricorso al loro estro e alla capacità di fronteggiare gli imprevisti inattesi per risolvere il problema ai loro pazienti ma spesso anche queste prime volte lasciano esterrefatti e devono essere documentate per fare ricerca.

Che cos’è un teratoma

Un teratoma è una condizione clinica davvero rara che consiste nell’ avere un corpo estraneo spesso legato alle ossa o ai denti in un punto diverso da quello in cui dovrebbe essere.

Quando capita in soccorso ai medici, grazie alla tecnologia vi sono le lastre che permettono di verificare che cosa si nasconde dietro al rigonfiamento così da agire senza sbagliare.

Difatti intervenire esattamente sapendo cosa si sta facendo è fondamentale per evitare che possano insorgere altri danni al paziente che già si trova in seria difficoltà.

Un canino spunta dalla palpebra, caso unico al mondo

La notizia arriva dall’India e ha come protagonista un ragazzo di 16 anni che non ha annunciato alcun dolore ma ha visto in prossimità della palpebra dell’occhio un rigonfiamento.

Quel rigonfiamento poi aveva fatto uscire due sporgenze che risultavano essere dure alla palpazione e sulla base di quel sintomo i medici si sono mossi per cercare di comprendere che cosa potessero essere.

Come riporta FQMagazine, hanno optato per una lastra della zona interessata e si è potuto scoprire che quelle sporgenze erano il risultato di un dente cresciuto in prossimità dell’occhio.

In particolare il giovane aveva un dente canino all’interno della palpebra, primo ed unico caso nella storia della medicina.

I medici quindi hanno proceduto alla rimozione, verificando che non si trattasse di un teratoma e così è stato. Questo caso quindi testimonia quanto sia assurdo il corpo umano e di come sia fondamentale segnalare quando qualcosa cambia nel nostro aspetto.