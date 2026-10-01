Paura a Schwendau, in Tirolo, dove un papà 32enne e la figlia di 4 anni sono precipitati durante un volo in parapendio: soccorsi e trasportati in ospedale.

Un incidente in parapendio in Tirolo ha coinvolto un papà di 32 anni e la figlia di 4 anni: i due sono precipitati durante il decollo dal Penken, a Schwendau, riportando ferite e venendo trasportati in elicottero all’ospedale di Innsbruck.

Incidente in parapendio a Schwendau

Un’esperienza in parapendio tra padre e figlia si è trasformata in un grave incidente a Schwendau, in Tirolo, poco dopo le 13.40 di oggi, mercoledì 30 settembre.

Un uomo di 32 anni aveva deciso di effettuare un volo biposto insieme alla figlia di appena 4 anni, partendo dal punto di decollo Penken, nel distretto tirolese di Schwaz. Durante le operazioni iniziali qualcosa sarebbe però andato storto: secondo la ricostruzione fornita dalla polizia del Tirolo e riportata da Il Dolomiti, le funi del parapendio potrebbero essersi aggrovigliate, provocando la perdita di controllo e la conseguente caduta dei due.

Padre e bambina sono precipitati da un’altezza non precisata, finendo a terra e riportando ferite.

Paura in Tirolo, papà e figlia di 4 anni precipitano con il parapendio: le loro condizioni

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno prestato le prime cure al 32enne e alla piccola. Entrambi sono stati successivamente trasferiti con un elicottero di soccorso all’ospedale di Innsbruck, dove sono stati affidati alle cure dei sanitari.

Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla gravità delle ferite né ulteriori aggiornamenti sulle loro condizioni.

Restano inoltre da chiarire alcuni aspetti della dinamica dell’incidente: tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c’è quella dell’intreccio delle funi durante il decollo, ma non sono stati resi noti altri elementi sulla modalità con cui il parapendio ha perso quota e padre e figlia sono precipitati.