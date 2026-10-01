Il 1 ottobre, nel contesto della campagna per le elezioni di metà mandato, donald trump si è fermato in Texas per parlare con la stampa. Durante l’incontro, il leader repubblicano ha sollevato un tema poco comune per la politica interna: la disponibilità di diesel in Europa.

Il discorso è nato in risposta a una preoccupazione condivisa da molti operatori del settore energetico: le tensioni sulla catena di approvvigionamento stanno spingendo i prezzi del carburante verso livelli record.

L’intervento di Trump, quindi, si colloca in un momento di forte pressione sui mercati globali.

Trump propone di chiedere all’Europa le riserve di diesel

Durante il briefing, il candidato ha dichiarato apertamente: “Potremmo farlo. Hanno delle scorte di gasolio”. L’affermazione, pur non costituendo una proposta formale, suggerisce la volontà di sollevare la crisi dei prezzi del carburante facendo ricorso alle riserve di diesel accumulate dall’Unione europea.

Trump ha insinuato che, se gli Stati Uniti dovessero chiedere un’emergenza, l’Europa potrebbe decidere di rilasciare parte delle proprie scorte. Il messaggio è stato lanciato in un contesto di campagna elettorale, ma ha subito attirato l’attenzione di osservatori economici internazionali, preoccupati per le ripercussioni di un eventuale trasferimento di materie prime.

Lo scorso X post di Scott Bessent spinge l’Unione a intervenire

Poco prima dell’intervento di Trump, lo segretario al Tesoro Scott Bessent ha pubblicato su X un appello diretto ai governi europei. Nel suo messaggio, Bessent ha invitato l’Europa a atto immediato chiedendo di attingere “immediatamente” alle proprie riserve di carburante per contrastare l’aumento dei prezzi.

L’avvertimento di Bessent, seppur breve, è stato interpretato come un segnale di urgente coordinamento internazionale tra le due economie più grandi del mondo. L’interazione tra le dichiarazioni di Bessent e di Trump ha creato un contesto in cui la possibilità di una sorta di scambio di riserve sembra più concreta rispetto ad un semplice scenario ipotetico.

Possibili ripercussioni sul mercato energetico e sui consumatori

Un eventuale rilascio di riserve europee di diesel potrebbe avere effetti doppi. Da un lato, una fornitura aggiuntiva potrebbe alleviare le pressioni sui prezzi nei mercati statunitensi, riducendo l’onere per i trasportatori e per i consumatori finali. Dall’altro, la riduzione delle scorte in Europa rischierebbe di creare nuove vulnerabilità per i paesi che dipendono da queste riserve per garantire la stabilità energetica.

Gli analisti avvertono che una tale mossa potrebbe anche innescare una corsa all’accaparramento da parte di altri paesi, generando una spirale di incertezza nei mercati globali del carburante. In ogni caso, la discussione pubblica introdotta da Trump e Bessent ha già messo in luce la necessità di una più ampia cooperazione internazionale nella gestione delle riserve strategiche.