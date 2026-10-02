Nel nono mese dell’anno l’inflazione ha toccato il livello più alto registrato nel 2026, mentre la fiducia dei consumatori è scesa ulteriormente. Nonostante queste pressioni, il mercato delle due ruote ha confermato una crescita solida. Mariano Roman, presidente di ANCMA ha osservato che gli scooter hanno già superato i volumi di novembre 2025, grazie soprattutto alle cilindrate più contenute, che fino a 250 cc hanno registrato un balzo del 20 %.

Crescita complessiva a settembre 2026

Secondo i dati preliminari diffusi da Istat, a settembre il mercato ha registrato un aumento del 7,86 % pari a 33.061 veicoli immatricolati. Questo risultato interrompe una serie di mesi negativi e dimostra come la domanda di mobilità a due ruote rimanga resiliente, anche in un contesto economico caratterizzato da costi del carburante in rialzo e spese domestiche più onerose.

Performance di scooter, moto e ciclomotori

Nel dettaglio, gli scooter hanno guidato la crescita con un incremento dell’11,21 % equivalenti a 20.381 unità in più rispetto al mese precedente. Le moto sebbene con un rialzo più contenuto, hanno comunque registrato un +1,64 % (11.175 unità), segno che la passione per la libertà resta un motore importante.

I ciclomotori hanno colto l’opportunità, segnando un +12,99 % (1.505 veicoli), evidenziando la loro economicità per gli spostamenti urbani.

Andamento cumulativo dell’anno

Su base annua, il mercato delle due ruote ha chiuso con un +10,87 % rispetto al 2025, totalizzando 324.911 veicoli immatricolati. Il segmento degli scooter ha consolidato il suo primato con un +15,11 % (192.668 unità), mentre le moto hanno guadagnato +4,71 % (120.364 unità). Anche i ciclomotori hanno mantenuto un ritmo sostenuto, con +10,55 % (11.879 unità) su tutto il periodo.

Veicoli a zero emissione in forte espansione

Il comparto dei veicoli a zero emissione ha rappresentato uno dei risultati più brillanti dell’anno. A settembre le immatricolazioni sono salite del 48,04 % pari a 1.208 unità. Su scala annuale il segmento ha registrato una crescita di 24,66 % aggiungendo 8.524 veicoli al parco circolante, segno che la transizione ecologica sta prendendo piede anche nel settore delle due ruote.

Quadricicli e stabilità del mercato

I quadricicli hanno mostrato il miglior risultato del 2026, con un balzo del 47,52 % a settembre (1.875 unità). Questa impennata ha contribuito a riportare il totale del mercato a quasi la parità, con un incremento del 0,08 % (13.244 unità) rispetto all’anno precedente. Il dato indica che, dopo le difficoltà iniziali, il segmento è riuscito a riprendere slancio e a sostenere la crescita complessiva del settore.