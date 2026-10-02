Nei giorni scorsi i mercati finanziari dell’Asia hanno mostrato un andamento altalenante, influenzato da due grandi temi: le aspettative sui tassi d’interesse delle principali banche centrali e le tensioni in corso nel Medio Oriente. La combinazione di questi fattori ha spinto gli operatori a ricalibrare le proprie prospettive, generando oscillazioni sia in rialzo che in discesa sui principali indici.

Inflazione europea e americana al centro delle decisioni sui tassi

Le autorità monetarie degli Stati Uniti e dell’Unione Europea si avvicinano a una serie di dati che potrebbero determinare la prossima mossa sui tassi di interesse. In Europa, le prossime pubblicazioni includono le vendite al dettaglio e l’inflazione armonizzata di Francia, Germania e Italia, mentre negli USA sono in calendario il PIL, gli indici di inflazione e le variazioni occupazionali.

Queste informazioni forniranno gli elementi necessari per valutare se la stretta monetaria debba essere mantenuta o se siano possibili allentamenti, influenzando direttamente la fiducia degli investitori asiatici.

Riflessi sui mercati valutari

Nel frattempo, il valore dello yen giapponese ha continuato a rafforzarsi nei confronti del dollaro, attestandosi poco sotto i 157 yen per dollaro, e rispetto all’euro intorno a 178,10.

Questo movimento indica una ricerca di sicurezza da parte degli operatori, tradizionalmente associata alla valuta giapponese in periodi di incertezza globale.

Andamento dei principali indici azionari asiatici

Il mercato di Tokyo ha chiuso positivamente in una sessione, con un guadagno del +1,94%, grazie al supporto dei dati sull’inflazione europea. Al contrario, in un altro giorno la stessa borsa ha registrato una flessione dello -0,6%, dimostrando la sensibilità dei trader alle notizie sui tassi. Hong Kong, Shanghai e Mumbai hanno mostrato movimenti più contenuti, oscillando tra +0,24% e +0,46%, mentre Seoul ha subito una lieve contrazione di -0,48% e Shenzhen è rimasta quasi stabile.

Un elemento comune a questi andamenti è la preoccupazione per il prezzo del petrolio spinto dalla situazione nel Golfo e dalla possibilità di una riapertura dello stretto di Hormuz. L’energia più costosa tende a ridurre la liquidità disponibile per gli investimenti, creando ulteriori pressioni al ribasso sui mercati azionari.

Shein affonda a Hong Kong: cause e conseguenze

La quotazione di Shein sulla Borsa di Hong Kong ha subito un colpo improvviso, con le azioni in caduta dell’11,7% in una sola seduta. Il fattore scatenante è stato il comunicato di utili trimestrali, che ha mostrato un utile netto rettificato diminuito del 67% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale risultato, che esclude componenti non ricorrenti per offrire una visione più pulita della redditività, è stato percepito dagli investitori come un segnale di deterioramento della capacità di generare profitto.

La valutazione di mercato di Shein, pari a circa 26,3 miliardi di dollari al momento della sua IPO, era già inferiore alle aspettative di quasi 100 miliardi di dollari generate dalle precedenti operazioni di raccolta di capitali. Questa discrepanza ha amplificato la volatilità, poiché le quotazioni post-IPO sono particolarmente sensibili a notizie negative sui risultati finanziari. Il calo a doppia cifra a Hong Kong, uno dei principali hub finanziari per le aziende cinesi, è stato interpretato come un possibile riallineamento delle valutazioni dell’intero settore della moda online.

Gli analisti temono che la pressione sul prezzo delle azioni di Shein possa estendersi ad altri player del settore, soprattutto se i margini di profitto continueranno a erodersi in un contesto di inflazione globale e di costi logistici in aumento. La combinazione di dati macroeconomici sfavorevoli e di risultati aziendali deludenti dipinge un quadro di incertezza per gli investitori che cercano opportunità nei mercati emergenti.