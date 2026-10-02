Il prezzo dell’energia elettrica ha registrato un balzo del 37,3% nel quarto trimestre del 2026 per i clienti del Servizio di maggior tutela. Questa crescita ha riacceso l’interesse verso il mercato libero dove è possibile ridurre la spesa fino al 24%, secondo le analisi di. Per capire quanto possa incidere sulla propria bolletta, è fondamentale confrontare le tariffe, valutare il proprio consumo e scegliere il tipo di contratto più adatto.

ha modellato una famiglia tipo con un consumo annuo di 2.000 kWh e una potenza contrattuale di 3 kW. Con la tariffa di maggior tutela, pari a 0,43 € per kWh (tasse incluse), la bolletta media mensile si attesta su 72 €. Le offerte più competitive del mercato libero, invece, partono da 0,33 € per kWh, generando una spesa di circa 55 € al mese e consentendo un risparmio annuo di quasi 210 €.

Prezzi in Italia: tutela vs mercato libero

Nel Servizio di maggior tutela la tariffa dipende dall’andamento delle materie prime e può mantenersi su livelli elevati per i prossimi mesi. Al contrario, il mercato libero propone offerte a prezzo bloccato che attualmente garantiscono un risparmio medio del 24%. Tuttavia, non tutte le proposte sono uguali: è indispensabile valutare attentamente le condizioni contrattuali e affidarsi, se possibile, a un consulente esperto per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

1. Tariffa fissa o indicizzata?

Le tariffe fisse mantengono lo stesso prezzo per tutta la durata del contratto, proteggendo il consumatore da eventuali aumenti di mercato. Le tariffe indicizzate invece, si adeguano periodicamente in base all’andamento dei prezzi all’ingrosso. Se si è avversi al rischio, è consigliabile optare per una tariffa fissa, soprattutto alla luce delle previsioni di ulteriori incrementi.

2. Monoraria o bioraria?

Una tariffa monoraria applica un prezzo unico a qualsiasi ora di utilizzo, ideale per chi consuma energia in modo continuo. La tariffa bioraria differenzia il costo in base a fasce orarie, risultando più conveniente per chi sposta l’uso degli elettrodomestici alle ore serali o notturne. Analizzare i propri pattern di consumo è il primo passo per capire quale opzione convenga.

3. Leggere la bolletta: consumo, quota energia e quota fissa

Una bolletta, seppur semplificata, contiene tre voci chiave: consumo totalequota materia energia (costo per kWh) e quota fissa (importo indipendente dal consumo). Le prime due sono le principali leve su cui le offerte del mercato libero possono differire: confrontarle permette di individuare il vero valore di una proposta. Le componenti fiscali e di sistema, invece, sono uniformi per tutti i fornitori.

4. Monitorare regolarmente le offerte

Il mercato elettrico è dinamico; le offerte più vantaggiose di oggi potrebbero essere superate domani. Per questo è utile controllare periodicamente le condizioni disponibili, tenendo presente le proprie esigenze di consumo e le tre voci menzionate sopra. Un consulente specializzato può semplificare il confronto, evidenziando le differenze più rilevanti.

5. Bolletta elettronica e pagamento in domiciliazione

Accettare la bolletta elettronica e il pagamento tramite domiciliazione bancaria consente spesso di ottenere sconti aggiuntivi. Le compagnie, infatti, premiano i clienti che riducono l’uso della carta e del bollettino postale, offrendo tariffe più basse rispetto a chi mantiene la modalità cartacea.

Livorno: il caso specifico dei rincari energetici

Nel periodo tra settembre e le famiglie di Livorno dovranno sostenere una spesa complessiva di circa 806 € per luce e gas, con un aumento del 35,6% rispetto al medesimo arco temporale del 2025. Questo è il valore più contenuto tra le province toscane; a titolo di confronto, Lucca supera i 1.000 € con un incremento del 37,2%, seguita da Arezzo (1.010 €, +37,4%) e Siena (998 €, +37,2%).

Le previsioni di indicano che i prezzi di riferimento all’ingrosso dell’elettricità saliranno del 65% rispetto all’anno precedente, mentre il gas potrebbe aumentare del 113%. Questi dati suggeriscono che passare a una tariffa fissa nel più breve tempo possibile può limitare l’impatto di futuri rialzi. Inoltre, scegliere la forma di pagamento elettronica può ridurre ulteriormente la bolletta, anche nelle realtà con consumi più elevati come quella livornese.