Nel tardo pomeriggio di ieri, un giornalista legato a un programma televisivo della Rai ha tentato di introdursi in un immobile situato in un condominio di città, facendo ricorso a dati falsi e cercando di mettere in difficoltà la donna incaricata delle pulizie. Il fatto ha suscitato immediatamente preoccupazione tra gli abitanti del palazzo, che hanno assistito a comportamenti anomali sul pianerottolo.

Secondo quanto dichiarato online dal proprietario dell’appartamento, il soggetto in questione avrebbe fornito informazioni di identificazione non corrispondenti alla realtà, tentando di convincere la collaboratrice a fornire dettagli sui diversi ingressi dell’edificio. Quest’ultima si è rifiutata di collaborare, facendo scattare una serie di reazioni tra i condomini presenti.

Il tentativo di accesso e le pressioni sulla collaboratrice

Il giornalista definito dall’autore della denuncia come “inviato di un magazine online”, avrebbe chiesto alla donna delle pulizie di riferire agli altri inquilini la presenza di eventuali persone autorizzate ad accedere. La prova di queste richieste è contenuta in una segnalazione pubblicata su un profilo social, dove si legge che il soggetto avrebbe anche richiesto informazioni sulle varie entrate e uscite dell’immobile.

La donna, però, ha declinato di fornire tali dati, suscitando sospetti tra i residenti.

Le falsità sulle generalità

Nel corso della stessa segnalazione, si afferma che l’individuo avrebbe presentato delle false generalità, un comportamento che, se confermato, configura un chiaro caso di frode. L’autore della denuncia ha inoltre specificato che il giornalista avrebbe cercato di forzare la collaboratrice a mentire, insinuando che la verità potesse compromettere la sua posizione professionale.

Scoperta di due soggetti sospetti sul pianerottolo

Un altro inquilino, motivato dall’allarme generato dal precedente episodio, ha notato due figure insolite di fronte alla porta dell’appartamento: un uomo con uno zainetto e una donna dal marcato dialetto campano. Entrambi si sono presentati come addetti alle pulizie, ma le testimonianze raccolte hanno dimostrato che si trattava di una finzione. La presenza di questi soggetti ha incrementato il livello di inquietudine tra i residenti, spingendo le autorità a intervenire.

Le indagini dei Carabinieri

I Carabinieri informati dagli abitanti del condominio, hanno attivato un’indagine per il reato di violazione di domicilio. Gli inquirenti hanno già acquisito le registrazioni delle telecamere di sicurezza del palazzo e raccolto le testimonianze di diversi testimoni, tra cui il proprietario dell’appartamento e la donna delle pulizie. La procedura investigativa è in corso, e le autorità hanno chiesto a chiunque abbia ulteriori informazioni di farsi avanti.

Il caso è stato anticipato da Lettera 43, una testata che ha pubblicato una prima inchiesta sulla vicenda. L’interesse mediatico ha contribuito a far emergere la complessità della situazione, sollevando interrogativi sulla condotta etica dei giornalisti e sulla protezione dei diritti dei cittadini nei confronti di pratiche investigative abusive.

Al momento, non sono state rese note ulteriori decisioni giudiziarie, ma la vicenda rimane al centro dell’attenzione sia per il coinvolgimento di un rappresentante dei media sia per le ripercussioni che potrebbe avere sulla sicurezza dei condomini. Il giornalista resta sotto osservazione, mentre i residenti attendono rassicurazioni concrete da parte delle autorità competenti.