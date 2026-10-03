L'opinionista ha detto al sua sul rapporto tra la showgirl e il ballerino nella casa del Grande Fratello Vip.

L’edizione del Grande Fratello Vip è cominciata ormai da qualche settimana e sono già state tante le tensioni all’interno della casa. Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sul rapporto tra Valeria Marini e Giancarlo Dando.

Gf Vip, il rapporto tra Valeria Marini e Giancarlo Dando

Valeria Marini e Giancarlo Dando erano amici già prima di fare il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ma, secondo la showgirl, l’atteggiamento del ballerino nei suo confronti sarebbe cambiato una volta cominciato il reality.

Per Dando invece è la Marini che vuole sempre essere protagonista. A questo punto la stessa Valeria Marini ha chiesto scusa al ballerino per averlo nominato, con lo stesso che, dal Confessionale, ammette di volerle molto bene. A questo punto però è intervenuta Selvaggia Lucarelli.

Gf Vip, Selvaggia Lucarelli su Valeria Marini: “Danto? Non siete amici”

Selvaggia Lucarelli è intervenuta mettendo in discussione come Valeria Marini tratta Dando al Gf Vip: “Sembra che alle volte lo consideri come il tuo cameriere, un tuo sottoposto. Hai anche detto ‘Anche le pulci hanno la tosse’ e ‘Tanto la prossima settimana esce’. La showgirl però ha respinto subito le accuse, con l’opinionista che ha poi attaccato anche il ballerino: “Tu sei sempre stato disponibile perché è Valeria Marini, altrimenti non lo avresti fatto.

Sapevi che potevi trarne un vantaggio“. A questo punto la discussione si è accesa ancora di più, con la Marini che più volte ha interrotto la Lucarelli mentre parlava, con la stessa opinionista: “Non fa parlare, Valeria”. A questo punto il dibattito si è incentrato su quello che è il vero rapporto tra la showgirl e il ballerino, con Selvaggia Lucarelli che non pensa che tra i due ci sia davvero un’amicizia: “Ma quali amici se ve ne dite di ogni!”. Alla fine ha chiudere la discussione ci ha pensato l’altra opinionista, Cesara Buonamici, con una lettura più ironica del rapporto tra i due: “Danto ormai è un concorrente ufficiale. È Spartaco che si è liberato dalle catene, Valeria è una star, non te lo dimenticare…”