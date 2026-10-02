A scopo precauzionale è stato richiamato un lotto di sugo pronto: ecco tutti i dettagli.

Nuova allerta alimentare con un lotto di sugo pronto richiamato per possibile presenza di frammenti di vetro. Ecco la marca e il prodotto interessato.

Allerta alimentare, richiamato sugo per possibile presenza di frammenti di vetro

Nuova allerta alimentare, questa volta riguardante un sugo pronto al basilico Selex. Il prodotto è stato richiamato a scopo precauzionale per la possibile presenza di frammenti di vetro.

L’avviso è stato diffuso attraverso alcune catene della grande distribuzione che commercializzano i prodotti del marchio interessato. Ma ecco tutti i dettagli.

Allerta alimentare, sugo richiamato per possibile presenza di frammenti di vetro: marca e prodotto interessato

Per la possibile presenza di frammenti di vetro è stato richiamato un lotto di sugo pronto al basilico Selex.

Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 400 grammi, con il numero di lotto LB187DB01 e il termine minimo di conservazione (TMC) 07/2029. Il sugo in questione viene prodotto dalla Gustibus Alimentari s.r.l. Unipersonale, con sede e stabilimento ad Assoro, in provincia di Enna. Il prodotto viene commercializzato per Selex Gruppo Commerciale S.p.A.

attraverso diverse catene di supermercati presenti sul territorio italiano. Se avete già in casa il prodotto l’invito è di non consumarlo ma di riportarlo ove lo avete acquistato per il rimborso.