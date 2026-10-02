Al Bootcamp un ragazzo di 18 anni ha cantato "Cambiare", facendo commuovere la cantante.

Dal primo ottobre 2026 va in onda il Bootcamp di “X Factor“. Sul palco è salito un ragazzo di 18 anni, Stefano Camuffo, che ha cantato “Cambiare” dell’indimenticabile Alex Baroni. Da dietro le quinte inevitabile la commozione di Giorgia.

“Non riesco a dire mezza parola”: Giorgia si commuove a X Factor per Alex Baroni

Momento di commozione al Bootcamp di “X Factor“, quando Stefano Camuffi, 18 anni, ha portato sul palco la canzone “Cambiare” di Alex Baroni. Mentre il ragazzo cantava, non si è potuto non pensare a Giorgia che, dietro le quinte, è apparsa visibilmente commossa. La cantante e Baroni hanno avuto una lunga storia d’amore, prima della tragica scomparsa di lui in un incidente stradale.

Da dietro le quinte Giorgia si è lasciata sfuggire un “Che bravo”. Poi è rimasta ad attenderlo, accogliendolo con un abbraccio: “Sono emozionata pure io. Forse non riusciremo a dire mezza parola.”

X Factor, Stefano canta Alex Baroni: la giuria lo boccia

Nonostante la standing ovation del pubblico e la commozione di Giorgia, la performance di Stefano non ha convinto i giudici, con i no di Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi.

L’unico a dire di sì è stato Irama, che ha detto che gli ricordava lui da piccolo.