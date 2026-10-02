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GF Vip, crisi tra Piera Meloni e Gian Marco: il fidanzato entrerà nella Casa?

GF Vip, crisi tra Piera Meloni e Gian Marco: il fidanzato entrerà nella Casa?

Piera Meloni è sempre più incerta sulla relazione con Gian Marco Ciaccia: dopo la vicinanza ad Alessandro Roncaccia, nella Casa potrebbe arrivare il tanto atteso confronto con il fidanzato.

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Grande Fratello Vip, per Piera Meloni la permanenza nella Casa si complica sul fronte sentimentale. La concorrente ha iniziato a mettere in discussione la relazione con Gian Marco Ciaccia, mentre la vicinanza ad Alessandro Roncaccia ha alimentato ulteriori dubbi. Nella puntata del 2 ottobre potrebbe arrivare il momento del confronto?

Piera Meloni sempre più in difficoltà: i dubbi sul fidanzato e la vicinanza a Roncaccia

Il Grande Fratello Vip 2026 è già entrato nel vivo e tra i concorrenti sono emerse le prime tensioni, simpatie e dinamiche. Tra le vicende più discusse c’è quella che coinvolge Piera Meloni, il fidanzato Gian Marco Ciaccia e il concorrente Alessandro Roncaccia. La gieffina era entrata nella Casa raccontando di essere legata da poco più di un anno a Gian Marco e descrivendo il loro rapporto come importante e caratterizzato da una forte stabilità.

Con il passare dei giorni, però, la convivenza con gli altri Vip l’ha portata a interrogarsi sempre più profondamente sui propri sentimenti.

A complicare ulteriormente la situazione è stata la sintonia instaurata con Roncaccia. Già nei primi giorni il concorrente aveva ammesso di essere interessato a Piera, pur sottolineando di voler rispettare il fatto che fosse fidanzata.

Successivamente, i due hanno iniziato a confidarsi e a trascorrere molto tempo insieme, alimentando le ipotesi su una possibile attrazione. La stessa Piera ha ammesso di trovare Alessandro attraente e di trovarsi molto bene a parlare con lui, pur sostenendo di non considerarlo la causa della crisi con Gian Marco.

Nei giorni scorsi la concorrente è inoltre scoppiata in lacrime parlando del compagno rimasto fuori dalla Casa e dei sensi di colpa per la situazione venutasi a creare. Ha spiegato di avere finalmente iniziato ad affrontare alcune domande che, prima dell’ingresso nel programma, aveva preferito mettere da parte per paura di soffrire e di far soffrire il fidanzato.

GF Vip, Piera Meloni in crisi con Gian Marco: confronto nella Casa?

Il nodo della vicenda potrebbe essere affrontato direttamente nella puntata di stasera, venerdì 2 ottobre. Le anticipazioni diffuse nelle ultime ore indicano infatti che Gian Marco Ciaccia potrebbe entrare nella Casa per confrontarsi con Piera. La notizia è stata rilanciata anche da altre testate sulla base delle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, secondo cui il confronto tra i due sarebbe previsto durante la diretta.

La puntata potrebbe quindi mettere Piera davanti a una scelta e, soprattutto, permetterle di ascoltare direttamente la posizione di Gian Marco dopo i giorni trascorsi lontano da lui. Resta da capire se il confronto servirà a chiarire i dubbi della concorrente, a ricomporre la crisi oppure a sancire definitivamente la fine della relazione.

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