Nuova allerta alimentare, col Ministero della Salute che ha disposto il ritiro immediato dal mercato di un formaggio per rischio Escherichia Coli. Ecco tutti i dettagli.

Allerta alimentare: formaggio ritirato dal mercato per rischio Escherichia Coli

Nuova allerta alimentare, il Ministero della Salute e alcune catene di supermercati hanno disposto il ritiro immediato dal mercato di un lotto di formaggio caprino per il possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza di Escherichia Coli Stec con gene EAE.

Si tratta di un ceppo produttore di Shiga-tossina che può rappresentare un rischio per la salute e che richiede molta attenzione quando viene individuato negli alimenti. Ecco ora tutti i dettagli del prodotto interessato dal ritiro.

Allerta alimentare, formaggio ritirato dal mercato: il prodotto interessato

Il prodotto interessato è il Formaggio Roccaverano a Denominazione di Origine Protetta, ovvero una specialità piemontese a pasta morbida realizzata con latte 100% caprino.

Il richiamo riguarda un lotto preciso, mentre non risultano coinvolti tutti i prodotti dello stesso marchio. Il formaggio è prodotto dalla società agricola Agrilanga nello stabilimento di Vesime, in provincia di Asti, ed è commercializzato in forme preconfezionate da 250 grammi. Il lotto interessato dal richiamo, infatti, corrisponde al prodotto con scadenza fissata al 19 ottobre. Se avete in casa questo prodotto non consumatelo ma portatelo dove lo avete acquistato per il rimborso.