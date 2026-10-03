Il GF VIP ha già mostrato in queste prime settimane l’affiatamento degli inquilini che dovendo condividere le giornate all’interno della casa è normale che creino nuove relazioni alcune anche amorose e altre magari solo d’amicizia che magari poi possono sfociare in qualcosa di più concreto.

Piera Meloni e il flirt con Alessandro Roncaccia

In un caso specifico quello di Piera Meloni l’inquilina ha mostrato una certa intesa con Alessandro Roncaccia ed i due si sono parecchio avvicinati.

Lei però ha svelato di essere fidanzata ed al momento non sembra intenzionata a rompere il legame che ha costruito fuori la casa anche se sappiamo cosa possono fare i reality.

Da cosa nasce cosa ed ecco che si creano relazioni che poi però rischiano di avere pesanti conseguenze una volta finito il programma perché si ritorna alla vita di sempre.

Quindi per la donna è il momento delle riflessioni perché ciascun passo che farebbe potrebbe avere esiti decisamente impattanti per lei e la sua storia passata.

La lettera del fidanzato Gianmarco

Qualcuno però da fuori la casa ci ha tenuto a far sentire a Piera Meloni cosa ne pensasse di tutto quello che ha potuto osservare dalla casa.

Il suo fidanzato Gianmarco le ha inviato una lettera che lei ha letto in diretta, l’uomo in quelle righe ha spiegato come la sua compagna si trovi di fronte ad un dubbio, quel dubbio ha un nome e cognome – si è riferito a Roncaccia senza citarlo.

E’ stato chiaro e l’ha messa di fronte ad una decisione, lei si è commossa ed ha spiegato che 10 giorni di reality non rovinano una storia durata 1 anno e mezzo.

Come riporta Leggo.it, la donna ha detto che la prima cosa che farà finita l’esperienza in tv è vedersi con lui, se lui lo vorrà, perché lei vorrebbe continuare la storia che hanno costruito assieme.