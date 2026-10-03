In arrivo una svolta per quanto riguarda il meteo sull’Italia, con il fronte atlantico che porterà non solo piogge ma anche un abbassamento delle temperature. La cosiddetta ottobrata ha quindi le ore contate. Ma ecco le previsioni meteo aggiornate.

Previsioni meteo, svolta in arrivo col fronte atlantico

Se calendario alla mano siamo ormai da oltre una settimana entrati nella stagione autunnale, a livello climatico sembra ancora estate in gran parte d’Italia.

Cielo blu, sole e soprattutto temperature superiori alla norma del periodo. Ora però pare che tutto stia per cambiare per via del fronte atlantico che porterà un peggioramento del tempo, con piogge ma soprattutto con le temperature che caleranno un pò ovunque. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo, svolta in arrivo sull’Italia col fronte atlantico: le previsioni aggiornate

Come appena detto è in arrivo una svolta a livello meteorologico, col fronte atlantico che porterà piogge a partire dalla prossima settimana e con le temperature che subiranno un calo e si avvicineranno dunque alle medie del periodo. Il peggioramento del meteo comincerà a partire da martedì 6 ottobre 2026 al Sud, mentre mercoledì 7 coinvolgerà le due isole maggiori e il Nord.

Il giorno da segnare è però quello di giovedì 8, con piogge che colpiranno in particolare il Centro e la Liguria, e ci sarà un calo termico anche di 4 gradi.