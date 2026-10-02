Nel panorama televisivo italiano la figura di Myrta Merlino è da lungo tempo associata a programmi di attualità e approfondimento. Dal 2011 al 2023 ha guidato L’Aria Che Tira su La 7, guadagnandosi un pubblico fedele. Il suo passaggio a Mediaset, promosso da Pier Silvio Berlusconi, è stato pensato per sostituire Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. L’obiettivo era rinnovare il format, ma in pochi mesi il programma è tornato a trattare temi già sperimentati, senza riuscire a cogliere l’autenticità della conduttrice partenopea.

Il bivio su Pomeriggio 5 e la decisione di uscire da Mediaset

Il ritorno di My rta Merlino a Pomeriggio 5 è stato caratterizzato da un tentativo di spostare l’attenzione su attualità leggera, gossip e reality, ma la conduttrice ha riconosciuto di non sentirsi a proprio agio. In un’intervista rilasciata a La Stampa, ha spiegato che il programma «non era affine a lei», sia a livello umano sia professionale.

Ha dichiarato di aver “ascoltato se stessa” e di aver deciso di “scendere dalla giostra”, definendo la scelta rischiosa ma necessaria per allineare la propria carriera ai propri progetti personali.

Un addio senza rimorsi a La 7

Nonostante l’esperienza su Mediaset, Merlino non ha auspicato alcun rimpianto per il periodo trascorso su La 7, dove il suo programma è ancora in onda con Ludovica Ciriello come nuova conduttrice.

Ha espresso soddisfazione nel vedere L’Aria Che Tira maturare e proseguire senza di lei, definendo la trasmissione una “creatura” che ora è “adulta”.

Il nuovo capitolo su San Marino RTV: Myrta Confidential

Nel mese di giugno la giornalista ha annunciato il passaggio a San Marino RTV un’emittente che, a suo avviso, offre maggiore libertà creativa rispetto alla TV generalista. L’invito è arrivato da Roberto Sergio, che le ha dato “carta bianca” per una trasmissione in linea con le sue passioni. Da qui è nato Myrta Confidential – Interviste sul futuro un format che si ispira al film L.A. Confidential e alla tradizione degli incontri a viso a viso di Minoli e Biagi.

Formato, temi e programmazione

Il talk prevede trenta puntate in cui vengono affrontati temi di grande attualità: energia, clima, conflitti, spiritualità e altri argomenti di interesse globale. L’obiettivo è andare oltre il personaggio per esplorare la persona, creando uno spazio di riflessione privo dell’”ansia del contingente” tipica dei grandi canali nazionali. La prima puntata andrà in onda il 16 ottobre alle 21:30 tutti i venerdì su San Marino RTV (canale 520 digitale terrestre, 550 su Sky/Tivùsat).

Una nuova sfida professionale

Questa avventura rappresenta per Merlino una svolta decisiva: dopo aver sperimentato il ruolo di opinionista a Mediaset durante la stagione 2025-2026—esperienza che ha definito “divertente”—torna a condurre interviste approfondite, ma con la libertà di definire i contenuti a suo piacimento. La scelta di abbandonare la “giostra” di Mediaset è, secondo le sue parole, un atto di coerenza con i propri valori e un passo verso una televisione più autentica.