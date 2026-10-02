Il prossimo sabato 3 ottobre le due nazionali di Croazia e Inghilterra si affronteranno allo Stadio Rujevica di Rijeka, nell’ambito della UEFA Nations League 2026-27. L’appuntamento, fissato alle 18:00 locali (16:00 GMT), è il terzo turno del Gruppo A3, dove le vittorie valgono più che mai per mantenere vive le speranze di scalare la classifica davanti a Spagna e Cechia.

Con un risultato in bilico per entrambe le squadre, il match promette tensione, tattiche a tavolino e la possibilità di vedere protagonisti di calibro mondiale sfidarsi sul prato croato.

Il contesto della Nations League e il gruppo A3

La UEFA Nations League è nata nel 2018 con l’obiettivo di sostituire le amichevoli prive di importanza con competizioni più sensazionali.

I 55 paesi partecipanti sono suddivisi in leghe che prevedono promozioni e retrocessioni, rendendo ogni incontro decisivo. Il Gruppo A3 è particolarmente competitivo: accanto a Croazia e Inghilterra giocano Spagna campione del mondo, e Cechia considerata una scena minore ma capace di sorprendere. Finora, Croazia ha totale 1 vittoria, 1 sconfitta, così come l’Inghilterra, ma le differenze nei marcatori di gara e nella solidità difensiva lasciano spazio a scenari molto diversi.

Performance recenti di Croazia e Inghilterra

Le due nazionali hanno iniziato la fase con risultati altalenanti. La Croazia ha conquistato una vittoria per 2-1 contro la Cechia in trasferta a Praga, ma è stata travolta 4-1 dalla Spagna a Siviglia. L’Inghilterra, al suo turno, è subita 3-2 contro la Spagna a Wembley, per poi reagire con un netto 2-0 contro la Cechia a Praga. Nell’ultimo quinquennio, gli ultimi cinque incontri mostrano rispettivamente per la Croazia: L-W-L-W-W e per l’Inghilterra: W-L-W-L-W. Nella storia diretta, i tredici precedenti si dividono in 7 vittorie inglesi, 3 croate e 2 pareggi, con l’ultima sfida risalente ai Mondiali 2026, dove l’Inghilterra aveva prevalso 4-2.

Le stelle in campo: Kane, Modric e gli altri protagonisti

Al centro dell’attenzione c’è il duello tra il capitano inglese Harry Kane e il veterano croato Luka Modric. Kane ha guidato gli “Three Lions” con sei reti per il Bayern e una presenza costante, spesso affiancato dal giovane Anthony Gordon che ha fornito cinque assist in campionato. Modric, a 41 anni, rimane il battito del centrocampo croato, autore di un gol decisivo contro la Cechia e maestro di regia. Accanto a lui, Ivan Perišić continua a fornire assist importanti, mentre Dion Drena Beljo e Mateo Kovačić cercano di dare slancio alle transizioni. Per l’Inghilterra, oltre a Kane e Gordon, spicca Bukayo Saka sulle fasce e la creatività di Jude Bellingham a centrocampo.

Probabili formazioni e assenze

Le liste ufficiali hanno già segnalato alcune assenze. La Croazia dovrà fare a meno di Martin Erlić fuori per infortunio fino a metà ottobre, e di Josip Juranović attualmente indisponibile per motivi di salute. La formazione probabile parte da Dominik Livaković tra i pali, con Josip ŠimunićLuka VuskovicJoško Gvardiol e Ivan Perišić sulla difesa, seguiti da Luka ModricMateo Kovačić e Petar Sučić a centrocampo, e Dion BeljoMarco Pašalić in attacco. L’Inghilterra, invece, ha confermato l’assenza di Nico O’Reilly per infortunio. Il probabile undici parte con James Trafford in porta, una difesa composta da Trent Alexander-ArnoldTrevoh ChalobahMarc Guehi e Lewis Hall un centrocampo di Elliot Anderson e Miles Lewis-Skelly e in attacco Bukayo SakaMorgan RogersAnthony Gordon e Harry Kane.

Cosa ci si può aspettare: tattiche e punti chiave

Il tecnico croato Slaven Bilić punta a sfruttare il fattore campo per ristabilire la solidità difensiva mostrata contro la Cechia. Il piano prevede un possesso centrato su Modric e Kovačić, con l’obiettivo di neutralizzare le incursioni di Saka e Gordon. La rapida uscita di Beljo e la qualità di Perišić in fase offensiva dovranno creare spazi per travolgere la difesa inglese. Dall’altra parte, Thomas Tuchel ha impostato un 4-3-3 più fluido, dove la capacità di Bellingham di penetrare al centro e la velocità di Saka sulle fasce possono allargare la linea croata. Il match si deciderà probabilmente nei minuti di transizione: la capacità di Kane di concludere in scatto e la precisione di Gordon nei cross potrebbero mettere in difficoltà la retroguardia di Bilić.

Per chi vuole seguire l’incontro in diretta, i diritti televisivi sono distribuiti su più reti: nel Regno Unito la partita sarà trasmessa su ITV1 negli Stati Uniti su FOX SportsFuboTV e ViX in India su Sony Sports Network nel Medio Oriente e Nord Africa su beIN SPORTS e in Sud-Africa su DStv Stream. Inoltre, Al Jazeera Sport fornisce aggiornamenti live a partire dalle 13:00 GMT, garantendo a tutti gli appassionati una copertura completa del duello.