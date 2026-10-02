Un uomo ha trovato 128mila dollari vicino a un bancomat e li ha consegnati alla polizia, che lo vuole premiare.

Ha trovato una borsa con 128.514 dollari in contanti e 19 assegni accanto a un bancomat della Bank of America e, invece di portare via il denaro, ha cercato il proprietario e poi ha chiamato la polizia. È quanto accaduto a Lewisville, in Texas, dove un barbiere si è imbattuto in una somma di denaro decisamente fuori dall’ordinario.

L’uomo ha raccontato di aver pensato immediatamente a come restituire quanto trovato, senza chiedere in cambio né denaro né pubblicità.

Il denaro dimenticato durante la manutenzione

A chiarire l’origine della somma sono stati gli agenti della polizia di Lewisville. Dopo le verifiche, è emerso che i soldi appartenevano proprio alla Bank of America e che erano stati lasciati per errore durante un intervento di manutenzione del bancomat.

Un tecnico incaricato delle operazioni avrebbe dovuto recuperare il denaro presente nello sportello, ma lo avrebbe dimenticato. La borsa è quindi rimasta accanto al bancomat fino a quando il barbiere non l’ha trovata.

La detective Gina Miller ha raccontato quanto sia stata insolita la situazione per gli investigatori. “Mi è già capitato che dei buoni samaritani consegnassero oggetti ritrovati, come portafogli, documenti d’identità e cose del genere“, ha spiegato.

“Ma non mi era mai successo prima che qualcuno consegnasse una somma ingente come 128.000 dollari“. Secondo gli accertamenti, inoltre, non sarebbero emersi elementi in grado di collegare il denaro a un’attività criminale. “La borsa era semplicemente lì“, ha spiegato Miller. “Non c’era alcun segno che fosse in corso un reato. Sembrava proprio che fosse stata lasciata lì per sbaglio“.

La polizia vuole premiare il barbiere

Una volta individuato il legittimo proprietario, l’intera somma e i 19 assegni sono stati recuperati e riportati nei caveau della Bank of America. Il barbiere, invece, non avrebbe ricevuto alcuna ricompensa per il gesto. L’uomo avrebbe infatti spiegato di non essere interessato alla pubblicità e di aver agito semplicemente perché riteneva giusto restituire ciò che aveva trovato. Un comportamento che ha colpito particolarmente la polizia locale, soprattutto considerando l’entità della somma.

Il dipartimento di polizia di Lewisville ha quindi intenzione di organizzare un riconoscimento per il cittadino. Il barbiere avrebbe fatto sapere alla CBS di essere disponibile ad accettare una cerimonia di premiazione, ma a una condizione: che si svolga in forma privata, lontano dai riflettori.