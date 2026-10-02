Un vasto incendio è divampato a Cazzago. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza.

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi alla Tescoma di Cazzago, azienda specializzata nella produzione di casalinghi. Le fiamme sono state segnalate all’interno dell’area destinata alla produzione, provocando una grande colonna di fumo nero e denso, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Il fumo ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, mentre sul posto sono ancora in corso le operazioni di emergenza.

L’incendio nella zona produttiva

Le fiamme si sono sviluppate all’interno dello stabilimento e hanno richiesto l’intervento di numerose squadre dei Vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri dei distaccamenti della zona, insieme alle squadre della sede centrale di Brescia, impegnate nelle operazioni per contenere il rogo.

La priorità dei soccorritori è impedire che l’incendio possa estendersi ad altre parti dello stabilimento o alle aree circostanti.

Le operazioni sono tuttora in corso e la presenza della colonna di fumo ha reso immediatamente visibile l’emergenza anche a distanza.

Vigili del fuoco al lavoro, nessun ferito segnalato

Nell’area dell’incendio sono presenti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Cazzago, impegnati nella gestione dell’emergenza e nelle verifiche del caso.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Fabrizio Scuri, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione.

Al momento non risultano persone coinvolte o ferite, ma le informazioni sono ancora preliminari e gli interventi dei Vigili del fuoco non si sono conclusi. Saranno quindi le prossime ore a permettere di stabilire con maggiore precisione l’entità dei danni provocati dalle fiamme e le cause che hanno dato origine all’incendio.

Intanto prosegue il lavoro delle squadre di soccorso, concentrate soprattutto sul contenimento del rogo e sulla messa in sicurezza dell’area.