Reggio Emilia, la nube rossa che ha costretto tutti all'insù: cosa è accaduto

Reggio Emilia, la nube rossa che ha costretto tutti all'insù: cosa è accaduto

Viviamo in un’epoca dove ogni evento non normale ci porta a doverlo immortalare e a chiederci immediatamente il perché si sia verificato e la brama di condivisione ci fa perdere anche la razionalità anche se a volte questa viene davvero a mancare perché si assiste a situazioni mai viste che possono scatenare anche la paura.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente

Appena si sono accorti che dal capannone fuoriusciva un qualcosa di mai visto chi era sul luogo ha chiamato i vigili del fuoco per provare a risolvere la situazione.

I pompieri sono infatti intervenuti tempestivamente per provare a risolvere la situazione portando un po’ di calma nei cittadini che dalle loro finestre hanno visto il cielo cambiare colore.

Il cambiamento cromatico non ha portato per fortuna problemi agli abitanti a ridosso di dove si è verificato il problema permettendo loro di poter riprendere la vita di sempre, pur per sicurezza chiudendo le finestre al fine di non aver possibili rischi.

Corte di Tegge, una nube rossa si alza nel cielo

Il caso si è verificato questo pomeriggio dopo le 17, gli abitanti a ridosso di via dell’industria, a Corte di Tegge, in provincia di Reggio Emilia.

Gli abitanti hanno visto il cielo improvvisamente colorarsi di rosso, un colore dettato dalla reazione dell’acido nitrico contenuto in una cisterna, come riporta La Gazzetta di Reggio, primo quotidiano a diffondere la notizia.

Dopo qualche ora la nube si è dissolta e la situazione è tornata alla normalità. I vigili del fuoco congiuntamente con l’Arpae stanno vagliando cosa possa aver scatenato la reazione del liquido che ha portato poi alla nube rossa.

Fortunatamente nulla di preoccupante per chi lavorava all’interno dello stabilimento e per i cittadini che abitavano nelle aree circostanti che tuttavia si sono preoccupati di fronte all’incredibile scenario palesatosi davanti ai loro occhi.