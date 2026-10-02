Meloni replica a Schlein e attacca: “10 giorni per rispondermi con 10 falsità”

Nuovo botta e risposta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La segretaria del Pd torna ad attaccare il governo sui principali temi economici e sociali, dai salari alla pressione fiscale, fino a sanità e natalità, presentando “10” argomenti a sostegno delle proprie critiche. La premier replica a stretto giro sui social e contesta nel merito le accuse della leader dem: “Dieci falsità”.

Schlein attacca il governo: “Prendete atto di aver fallito e andate a casa”

Nuovo scontro a distanza tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Nel corso della Direzione nazionale del Partito Democratico, la segretaria dem ha rivolto un duro messaggio alla presidente del Consiglio, chiedendo all’esecutivo di riconoscere quelli che, secondo la sua analisi, sarebbero i risultati negativi raggiunti negli ultimi anni.

“Prendete atto di aver fallito e andate a casa, prima si vota e meglio è per l’Italia”, ha dichiarato Schlein.

La leader del Pd ha quindi presentato una serie di dati e argomenti per sostenere le proprie critiche, ricordando anche la precedente provocazione della premier. A Bari, durante la festa per celebrare il governo più longevo della Repubblica, Meloni aveva infatti replicato agli attacchi dell’opposizione con una battuta: “Se non trovi argomenti veri te li passo sottobanco”.

Schlein ha raccolto la sfida e ha spiegato: “Siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10 coi numeri alla mano perché i numeri sono testardi e non sono di sinistra”.

Tra i temi citati dalla segretaria dem figurano inflazione, pressione fiscale, salari, costo dell’energia, povertà e sanità. Schlein ha sostenuto che l’aumento dei prezzi stia incidendo sul potere d’acquisto e ha contestato le politiche economiche dell’esecutivo. Ha inoltre richiamato il dato relativo alle persone in povertà assoluta e alle difficoltà di accesso alle cure legate, secondo quanto da lei affermato, ai tempi delle liste d’attesa e ai costi sanitari.

Nel suo intervento Schlein ha dedicato ampio spazio anche alla natalità, sottolineando il dato dei 355mila bambini nati nel 2025, indicato come il livello più basso dal dopoguerra. Secondo la segretaria Pd, il calo delle nascite sarebbe legato soprattutto a fattori come precarietà lavorativa, redditi insufficienti, difficoltà nell’accesso alla casa, disponibilità di asili nido e penalizzazioni per le madri sul lavoro. “Non è la mancanza di valori a frenare le nascite, è la precarietà del lavoro”, ha affermato.

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Meloni replica a Schlein e attacca: “10 giorni per rispondermi con 10 falsità”

Schlein ha quindi riassunto la propria critica all’esecutivo parlando di “più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita”. La premier ha replicato poco dopo attraverso i social, contestando l’intera ricostruzione della leader dem. “Elly Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi due settimane fa”, ha scritto Meloni, aggiungendo con tono ironico: “Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani”. La presidente del Consiglio ha poi concluso il messaggio con un’accusa netta: “P.S. Ah, e ovviamente lo fa elencando dieci falsità”.

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