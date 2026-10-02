Altra giornata caratterizzata dagli incidenti stradali nel nostro paese che ormai sono diventati una brutta costante che registriamo a cadenza quotidiana e sempre più frutto di una guida disattenta o troppo confidenziale che induce chi è al volante a commettere errori senza avere la possibilità di correggerli.

Incidenti stradali, sempre più frequenti e gravi

La cosa da non fare è rassegnarsi al fatto che gli incidenti stradali siano diventati una costante del nostro andare in automobile in ogni angolo del paese. Ciascun incidente deve essere un monito ed un grido di prudenza per gli altri automobilisti che sono ancora in vita.

Viviamo in una società che ci impone la fretta come dogma, di correre ovunque e questa necessità la portiamo anche al volante diventando scontrosi se ci tagliano la strada o non ci danno la precedenza.

Altro aspetto non meno importante i limiti di velocità, segnati da appositi cartelli che nessuno legge con la convinzione che rappresentino un qualcosa di inutile.

Incidente sulla statale 161, morto un 51enne

L’impatto è avvenuto questo pomeriggio lungo la statale 161 all’altezza di Monte d’Accoddi, fra Sassari e Porto Torres in Sardegna, stando alle ricostruzioni della Polizia Locale arrivata sul luogo, l’uomo al volante, un 51enne, avrebbe perso il controllo del mezzo impattando contro il guardrail.

Immediato l’arrivo dei soccorsi e del personale del 118 che hanno portato la vittima dell’incidente al nosocomio di Santa Annunziata, come riporta Ansa, dove purtroppo a causa delle gravi condizioni è spirato poche ore dopo il suo arrivo nonostante fosse risultato vivo e cosciente per tutto il tragitto, le condizioni sono peggiorate dopo un tentato intervento chirurgico.

Questo schianto accende i riflettori sulla pericolosità della strada e sulla velocità con cui gli automobilisti la percorrono, una situazione che può tranquillamente far perdere il controllo rendendo difficile il recupero del veicolo.