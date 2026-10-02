In una casa di Luino è stato trovato un cadavere. La tragica scoperta è avvenuta dopo l'allarme dei vicini.

Allarme nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre nel centro di Luino, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sono stati alcuni residenti di via XXV Aprile, insospettiti da un odore proveniente da un appartamento e diventato sempre più intenso nei giorni precedenti.

Una volta entrati nell’abitazione, carabinieri, Polizia locale e vigili del fuoco hanno fatto la macabra scoperta.

Trovato cadavere in casa: l’allarme dei vicini e l’intervento dei soccorsi

La segnalazione è arrivata dai vicini di casa, che da alcuni giorni avevano avvertito un odore anomalo provenire dall’appartamento.

La situazione ha destato preoccupazione, spingendo i residenti a chiedere l’intervento delle autorità.

Sul posto, in una zona centrale della città nei pressi dell’incrocio tra via XXV Aprile e via Vittorio Veneto, sono intervenuti i carabinieri insieme agli agenti della Polizia locale e ai vigili del fuoco. Una volta avuto accesso all’abitazione, i soccorritori hanno trovato il proprietario, un uomo nato nel 1958, ormai privo di vita.

Il decesso potrebbe risalire a diversi giorni prima

Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo sarebbe morto da alcuni giorni. La presenza dell’odore avvertito dai vicini sarebbe compatibile con il tempo trascorso dal decesso, ma saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire con maggiore precisione quando sia avvenuta la morte. Le prime ipotesi farebbero pensare a un decesso per cause naturali, anche in considerazione delle patologie di cui l’uomo soffriva. Al momento, tuttavia, si tratta di una prima ricostruzione e saranno gli accertamenti disposti dalle autorità a chiarire definitivamente le circostanze della morte.

L’intervento si è concluso dopo gli accertamenti all’interno dell’abitazione, mentre in via XXV Aprile l’attenzione è rimasta concentrata sulle verifiche necessarie a ricostruire gli ultimi giorni di vita dell’uomo.