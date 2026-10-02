Dal 2011 al 2023 Myrta Merlino è stata uno dei volti più noti de L’Aria Che Tira su La7, prima del passaggio a Mediaset per raccogliere l’eredità di Barbara d’Urso alla guida di Pomeriggio 5. Un’avventura iniziata con un profondo cambiamento del programma, ma che nel tempo ha portato la trasmissione a recuperare alcuni degli argomenti già affrontati durante la precedente gestione.

A distanza di quasi un anno e mezzo dall’ultima puntata condotta su Canale 5, la giornalista è tornata a parlare di quella esperienza, spiegando di essere stata lei a scegliere di lasciare il programma perché non lo sentiva più vicino alla propria identità professionale e personale.

Myrta Merlino: “Ho deciso di scendere dalla giostra”

In un’intervista a La Stampa, Myrta Merlino ha raccontato che la decisione di lasciare Mediaset ha rappresentato per lei una sorta di salto nel vuoto, ma anche una scelta necessaria.

La giornalista ha chiarito che l’addio a Pomeriggio 5 non sarebbe stato imposto dall’azienda, ma sarebbe arrivato da una sua precisa volontà. “Ho rinunciato a Pomeriggio 5 perché semplicemente non mi corrispondeva, non ero io“, ha spiegato Merlino, raccontando di aver sentito l’esigenza di tornare a concentrarsi su progetti maggiormente in linea con le proprie aspirazioni.

“Ho deciso di scendere dalla giostra. È rischioso ma alla mia età me lo dovevo“, ha aggiunto.

La conduttrice ha poi parlato anche dell’addio a La7, precisando di non avere rimpianti per aver lasciato la rete che per anni ha considerato la propria casa. Particolarmente affettuoso il riferimento a L’Aria Che Tira, programma che ha visto nascere e crescere e che oggi continua con una nuova conduzione. “È un piacere vederla andare adulta nel mondo“, ha raccontato, ricordando anche Ludovica Ciriello, che aveva conosciuto quando era ancora stagista e che oggi considera una professionista affermata. Dopo la conclusione dell’esperienza alla guida di Pomeriggio 5, Merlino è comunque rimasta a Mediaset nella stagione 2025-2026, questa volta nel ruolo di opinionista. Un incarico che, almeno per un periodo, ha apprezzato e che lo scorso giugno aveva definito persino “divertente“.

Myrta Confidential, il nuovo progetto su San Marino RTV

Ora per la giornalista si apre una nuova fase professionale con San Marino RTV. Merlino ha raccontato di essere stata contattata da Roberto Sergio, che, sapendo che non aveva impegni televisivi, le avrebbe proposto di lavorare con grande libertà creativa. Da questa opportunità è nato Myrta Confidential, con il sottotitolo Interviste sul futuro. Un programma pensato per lasciare spazio non soltanto al personaggio intervistato, ma soprattutto alla persona, affrontando temi legati alla contemporaneità.

“Le interviste che farò lasceranno spazio alla persona oltre il personaggio“, ha spiegato Merlino, citando tra i suoi riferimenti Giovanni Minoli, che fu tra i primi a darle un’opportunità televisiva, ed Enzo Biagi.

Il programma prevede trenta puntate dedicate a grandi temi come energia, clima, guerra e spiritualità, con l’obiettivo di offrire conversazioni meno legate all’attualità immediata. “Un modo per mettersi in gioco senza l’ansia del contingente“, ha sottolineato la giornalista. Myrta Confidential debutterà il 16 ottobre e andrà in onda ogni venerdì sera alle 21.30 su San Marino RTV, al canale 520 del digitale terrestre e al 550 su Sky/Tivùsat.