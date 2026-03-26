Perché Myrta Merlino non trova una nuova conduzione a Mediaset

Negli ambienti televisivi Myrta Merlino è percepita come un vero e proprio oggetto misterioso del gruppo Mediaset. Dopo l’avventura alla guida di Pomeriggio 5, durata due stagioni e caratterizzata da risultati di ascolto inferiori alle attese, la giornalista campana è stata progressivamente spostata in ruoli meno centrali. In questo periodo la sua presenza in video è prevalentemente legata alla partecipazione come opinonista, una funzione che la mantiene visibile ma lontana dal timone di un programma quotidiano.

Prima dell’estate si era ventilata l’ipotesi che potesse nascere per lei una collocazione su Rete 4, soprattutto dopo la riorganizzazione del pomeriggio di Canale 5 e la nascita del contenitore condotto da Gianluigi Nuzzi. Quel progetto, però, non ha mai preso forma: le settimane e i mesi sono passati senza che sia arrivata una proposta concreta. Oggi la prospettiva appare di nuovo indefinita, con l’impressione che il ritorno a una conduzione stabile non sia imminente.

Il momento professionale di Myrta Merlino

Dal punto di vista operativo i vertici del gruppo televisivo non sembrano intenzionati a proporre a Myrta Merlino un ruolo da conduttrice né su Canale 5 né su Rete 4. Secondo quanto riportato da Dagospia, al momento la direzione preferisce lasciarla nel ruolo di commentatrice. Questa scelta riflette una valutazione complessiva del percorso recente della giornalista e tiene conto delle aspettative non raggiunte ai bottoni degli ascolti. La decisione non è stata trasformata in un comunicato ufficiale con grandi annunci, ma si percepisce chiaramente nella composizione delle rubriche e nelle scelte di palinsesto che la riguardano.

La transizione dopo Pomeriggio 5

La svolta più evidente nella carriera televisiva di Myrta Merlino è stata la sostituzione alla guida di Pomeriggio 5, dove era chiamata a trasformare il format e a ridurre gli aspetti più sensazionalistici per puntare su contenuti informativi. L’obiettivo era duplice: innalzare la qualità del programma e conquistare ascolti soddisfacenti. Tuttavia i risultati non sono stati giudicati adeguati dalla dirigenza di Cologno Monzese. Dopo due stagioni, la rete ha deciso di procedere a un cambiamento, segnale che la speranza di una ricollocazione rapida è svanita per il momento.

Le ragioni dietro le scelte di palinsesto

Dietro la decisione di non affidare a Myrta Merlino una nuova conduzione vi sono valutazioni audience e strategiche. I numeri degli ascolti rimangono il metro principale per decidere riguardo a programmi e conduttori; nel suo caso gli indicatori non hanno convinto. Inoltre, dalle dichiarazioni pubbliche emerse durante le presentazioni dei palinsesti, si evince che la direzione non esclude ipotesi future ma non garantisce progetti concreti. Il riferimento a possibili iniziative ad hoc è rimasto vago, lasciando spazio a interpretazioni e a una situazione di attesa per la giornalista e il suo entourage.

Le dichiarazioni della dirigenza

Nel corso delle presentazioni ufficiali il nome di Myrta Merlino è stato menzionato in termini cauti. Il vice presidente esecutivo e i responsabili di rete hanno lasciato aperta l’eventualità di sviluppare un progetto su misura, senza però passare a impegni formali. Questa modalità comunicativa testimonia una strategia prudente: valutare scenari alternativi senza assumere rischi immediati. In assenza di un piano definito, la scelta più semplice rimane impiegarla come opinonista e sfruttare la sua esperienza giornalistica per interventi mirati nei talk e nei reportage.

Confronti, conseguenze e possibili vie d’uscita

È interessante notare il parallelo con Barbara d’Urso, che a sua volta ha attraversato una fase di minore esposizione dopo la chiusura della stessa finestra pomeridiana. Anche per lei la televisione tradizionale ha riservato poche porte aperte, fatta eccezione per partecipazioni occasionali come concorrente in programmi di intrattenimento. Il caso di entrambe suggerisce che l’industria televisiva può essere impietosa con i cambi di format e con le scelte di pubblico, e che il percorso di ricollocazione professionale può richiedere tempo e flessibilità.

Per il futuro di Myrta Merlino le opzioni possibili comprendono il consolidamento come voce critica nei talk, la partecipazione a programmi tematici, lo sviluppo di contenuti digitali o esperienze in radio. Nessuna di queste scelte è ancora stata ufficializzata, ma rappresentano vie percorribili per mantenere viva la sua presenza mediatica. In conclusione, la situazione resta aperta: la giornalista rimane riconosciuta per la sua competenza, ma al momento il ruolo affidatole è quello di commentatrice invece che di conduttrice stabile.