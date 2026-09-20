Il Frosinone vola al 2-0 contro il Como: gol di Calò e Kvernadze, parate di Palmisani e le parole di Fabregas.

Il match di Serie A disputato domenica 20 settembre 2026 a Stirpe ha regalato una sorpresa per il Como, che vedeva il titolo di classifica a portata di mano, ma è stato superato dal Frosinone con il risultato netto di 2-0. Entrambe le squadre hanno iniziato con un atteggiamento offensivo, ma è stato il lavoro collettivo del Frosinone a fare la differenza, soprattutto nelle fasi di contropiede.

Il risultato e i momenti decisivi

Il primo gol è arrivato al 14′ minuto, quando Calò ha sfruttato un assist preciso di Schmid per battere il portiere Butez con un destro al centro dell’area. Il pareggio sembrava lontano, ma il Frosinone ha raddoppiato al 48′ grazie a Kvernadze che ha concluso una azione veloce dopo un cross di Schmid.

Il secondo tempo è stato caratterizzato da una difesa compatta del Como, ma il portiere Palmisani ha più volte negato il passaggio del pallone, mantenendo la porta inviolata.

Il gol di Calò

Il giovane attaccante ha mostrato prontezza di riflessi proprio dentro l’area: dopo aver ricevuto il pallone con il dorso, ha girato e piazzato il tiro al volo, cogliendo di sorpresa la difesa comasca.

L’esecuzione è stata definita un colpo di classe confermando il valore di Calò nella linea offensiva del Frosinone.

Il bis di Kvernadze

Il secondo segnale di pericolo è scaturito da un contropiede veloce: Schmid ha recuperato il pallone, lanciandolo a Kvernadze, che ha controllato al chilometro e con un destro potente ha superato Butez. La rete ha lasciato il Como a terra, costringendolo a riorganizzarsi in difesa.

Formazioni e cambi tattici

L’allenatore del Frosinone ha schierato un 4-3-3, con Palmisani tra i pali, Oyono e altri laterali pronti a coprire gli spazi. Il Como ha optato per un 4-2-3-1, con Butez in porta e una linea mediocampistica a due. Tra le sostituzioni più rilevanti, al 79′ minuto il Frosinone ha portato in campo Cichella e Zerbin, sostituendo Calò e Kvernadze per garantire freschezza in attacco. Il Como ha risposto con l’entrata di Amey e El Azzouzi, cercando di dare nuovo ritmo alle ali.

Dichiarazioni dopo il match

Il tecnico Fabregas ha commentato che affrontare il Frosinone richiedeva la miglior partita della stagione ammettendo però che la squadra non è riuscita a portare a casa i tre punti. Dall’altra parte, il capitano del Como ha sottolineato il rispetto per gli avversari, ma ha riconosciuto la necessità di migliorare la solidità difensiva. Il portiere Palmisani, protagonista di numerose parate, ha ribadito la propria fiducia nella squadra e l’importanza di mantenere alta la concentrazione nei minuti finali.

Con il risultato, il Frosinone salta al decimo posto in classifica, mentre il Como scivola al tredici, rendendo la lotta per la zona di salvezza ancora più accesa nelle prossime giornate di Serie A.